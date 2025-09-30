Sorriso Maroto anuncia fim da turnê "Sorriso Maroto – As Antigas" e se apresenta no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Pelo terceiro ano consecutivo, o Sorriso Maroto viaja o Brasil levando a festa especial, “Sorriso Maroto – As Antigas”, só com os sucessos antigos. A banda anunciou recentemente o fim da turnê em 2025 e o público de Recife ainda poderá conferir o repertório especial na Área externa do Centro de Convenções, dia 29 de novembro. As vendas abrem dia 02 de outubro, ao meio-dia, pelo site da Ingresse.com.

Os números da turnê até aqui impressionam. Até agora foram 38 edições em 17 cidades, mais de 350 horas de festa e com um público total de mais de 800 mil pessoas. “Tem sido mágico viajar o Brasil todo com o ´Sorriso Maroto - As Antigas´ e finalizaremos em 2025 essa turnê que nasceu para ser algo comemorativo pelos 25 anos da banda e acabou se estendendo para mais dois anos”, conta Bruno Cardoso. “A partir de dezembro deste ano, não haverá mais um ‘próximo ano’, mas, para cada cidade por onde passarmos, será nossa última apresentação”, completa.

A festa é uma experiência única, que vai além dos palcos, e inclui karaokê, quadro de recados, totens interativos e diversas outras ações para os fãs. “Colocamos em prática tudo o que desenhamos no papel e fizemos o nosso próprio festival", brinca Bruno Cardoso, vocalista da banda. E o grupo garante que o público de Recife pode esperar viver uma experiência completa com o Sorriso e um show que tem quase quatro horas de duração. “Mesmo que o público já tenha ido em alguma edição do Sorriso As Antigas, a gente procura inovar a cada ano e oferecer uma experiência diferente para os fãs”, reforça.

O repertório contempla todos os sucessos do Sorriso Maroto, do início da carreira até mais ou menos o ano de 2016. Fazem parte do setlist, os clássicos como “Ainda Gosto de Você” e “Já Era”, que abrem o show, passando por “A Primeira Namorada”, “Assim Você Mata o Papai”, “Sinais” e “Futuro Prometido”, tudo conduzido pelo já tradicional robô no telão do palco.

Há também o momento sempre esperado pelas fãs do Sorriso Maroto, quando o grupo escolhe alguém da plateia para cantar a faixa “Me Olha nos Olhos” com Bruno Cardoso no palco.

Campanha Espalhando Sorrisos

Em 2023, o Sorriso Maroto decidiu assumir a responsabilidade de estar ainda mais alinhado com as boas práticas de sustentabilidade, diversidade, inclusão e solidariedade. O carro chefe desse compromisso social é o programa “Espalhando Sorrisos”, uma iniciativa voltada para promover a inclusão social através da odontologia, com planos de expansão para outras áreas da sociedade. O programa visa fornecer acesso a cuidados de saúde oral para crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade.

O financiamento do programa é obtido por meio do Ingresso Social, no qual cinco reais de cada ingresso vendido nos shows da turnê “Sorriso Maroto – As Antigas” são destinados à iniciativa. O processo de seleção das ONGs beneficiárias é conduzido pelo corpo técnico do Espalhando Sorrisos, garantindo a legitimidade jurídica e a responsabilidade técnica das organizações selecionadas. Em um esforço de transparência e prestação de contas para seu público, todas as doações são auditadas e disponibilizadas para consulta.

Desde o lançamento do programa em 2023, o “Espalhando Sorrisos” já arrecadou 2 milhões, 150 toneladas de alimentos e 15 ONGs ajudadas. Só no Maracanã, o grupo bateu o recorde de doações, somando mais de 237 mil reais. Para os shows de 2025, o Espalhando Sorrisos segue disponibilizando um stand dedicado à coleta de doações de pasta de dente, escova de dente, fio dental e contribuições financeiras.

“Esse é um desejo antigo do Sorriso. A gente já tinha um projeto com a turnê A.M.A que, infelizmente, a pandemia inviabilizou, de criar ações de cunho solidário”, conta Bruno. “Mas o desejo de ajudar, através dos nossos shows, não acabou e agora a gente trouxe para essa turnê que está viajando o Brasil todo e reunindo milhares de pessoas”, completa. “Entendemos que o futuro é usar a nossa arte como forma de ajuda, isso sem dúvida nos move”, finaliza o vocalista.

Sorriso Maroto – As Antigas mais sustentável

A turnê “Sorriso Maroto – As Antigas” será 100% carbono neutro, graças à parceria com a Serena, empresa global e referência em investimentos em energia limpa e compensação de carbono de grandes eventos. Com a parceria, toda a emissão de CO? do evento será compensada com o uso de créditos de carbono certificados.

A Serena será responsável pela medição, cálculo e neutralização das emissões geradas por cada espetáculo, incluindo o consumo de energia, deslocamento de equipamentos e artistas, logística de montagem e deslocamento do público.

“Ao transformar uma turnê dessa magnitude em carbono neutro, mostramos que é possível emocionar multidões sem deixar pegadas no planeta. A Serena tem um compromisso com a sustentabilidade e queremos ampliar o acesso da população à prosperidade da energia renovável”, reflete Cicero Lima, diretor de Vendas, Growth e Marketing da Serena.

Com produção da Festa Cheia Produções, os ingressos estão à venda a partir de R$ 110,00 no site da Ingresse.com e no Quiosque Ingresso Prime do Shopping RioMar. Mais informações podem ser conferidas no Instagram oficial @festacheia.

Serviço

Sorriso Maroto – As Antigas

Local: Área Externa do Centro de Convenções

Data: 29 de novembro | sábado

Vendas: a partir do dia 02 de outubro, ao meio-dia, pela Ingresse.com