Abertura da exposição Ritmagens Cromáticas mostra encontro do frevo com o jazz em pinceladas

Marcando o início de uma nova temporada do Coletivo Raiz no Hub HÁ NEXOS, produção traz obras de mais de quinze artistas plásticos.

No próximo dia 03 de outubro, o Coletivo Raiz inaugura sua nova temporada no Hub de Arte HÁ NEXOS com a exposição “Ritmagens Cromáticas de frevo e jazz”, uma celebração de expressões culturais que atravessam oceanos e unem Recife a Nova Orleans.

Assim como o frevo, nascido do calor das ruas de Pernambuco, e o jazz, forjado nas esquinas pulsantes da Louisiana, as obras apresentadas traduzem sons em imagens, harmonias em composições cromáticas e o improviso em pintura.

O resultado é um mosaico coletivo, onde cada artista contribui com uma tela única, criando um diálogo poético entre ritmo, cor e memória.

A exposição reúne nomes como Ana Maria Veras, André Luiz Santana, Antônio Henrique, Báw Pernambuco, Chicoartista, Clélia Barqueta, Cleriston, Diana Tenório, Dirce Camargo, Diogo Alves, Elielce Soares, Heleno Neves, Inês Castro, Kati Gama, Pedro Lapa, Robertson Rodrigues, Sandra Buarque, Valdson Silva, Virgínia Lucas e Zélito Passavante, reafirmando a diversidade e potência criativa do Coletivo Raiz.

“Ritmagens Cromáticas” é um convite para sentir o encontro entre música e artes visuais.

Serviço

Exposição "Ritmagens Cromáticas de frevo e Jazz"

Abertura: 03 de outubro, às 19h

Local: HUB DE ARTE HÁ NEXOS – Rua da Moeda, 71, Térreo, Recife Antigo.