Day Use AMP 213 volta ao Carnaval de Olinda com conforto, segurança e atrações para toda a família
De 14/02 a 17/03, o Day Use AMP 213 abre suas portas na Rua do Amparo com café da manhã de boas-vindas, DJs, artistas convidados e mais
Clique aqui e escute a matéria
Pelo quarto ano consecutivo, o Carnaval de Olinda mantém uma opção exclusiva para quem deseja viver a folia com mais conforto, segurança e estrutura. O Day Use da AMP 213, localizado na Rua do Amparo — uma das mais tradicionais e movimentadas do circuito carnavalesco —, reafirma sua proposta de oferecer uma experiência diferenciada para os foliões que querem equilibrar energia, diversão e bem-estar durante a festa.
De 14 de fevereiro a 17 de março, sempre das 8h30 às 17h30, o espaço abre suas portas com uma programação que une atrações musicais, manifestações culturais locais, serviço de bar e áreas estruturadas para descanso e lazer.
De acordo com Erick Levay, o anfitrião, a proposta é criar um Day Use para toda a família, com uma estrutura e serviço diferenciado. A ideia é que seja possível curtir os desfiles e blocos de Olinda, mas também contar com um refúgio de comodidade, segurança e boa gastronomia.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Logo na chegada, os visitantes são recebidos com um café da manhã de boas-vindas (servido das 8h30 às 10h). Ao longo do dia, DJs e artistas convidados garantem o clima de festa, enquanto a equipe do espaço cuida da segurança, limpeza e apoio ao folião. O local também conta com bombeiro civil, atendimento de primeiros socorros e wi-fi disponível em todos os ambientes.
Entre os diferenciais da estrutura, estão um salão de 100 m² com bar, quintal de 350 m² dividido em vários ambientes, espaço kids com oficinas e recreação, além de uma laje com vista privilegiada para o pôr do sol e a cidade do Recife. Para completar, a localização é estratégica: bem em frente à tradicional Bodega de Véio, ponto de referência na Rua do Amparo.
O ingresso dá direito à pulseira personalizada com acesso de entrada e saída. Crianças até 6 anos têm entrada gratuita. Os alimentos e bebidas consumidos no local não estão incluídos no valor do ingresso.
Serviço
Day Use AMP 213 – Carnaval de Olinda
Endereço: Rua do Amparo, Olinda — em frente à Bodega de Véio
Temporada: De 14 de fevereiro a 17 de março
Funcionamento: Das 8h30 às 17h30
Mais informações: (81) 99197-5967
Link de compra de ingressos: amp213.com.br/day-use-carnaval-de-olinda
Instagram: @amp.213