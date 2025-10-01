Day Use AMP 213 volta ao Carnaval de Olinda com conforto, segurança e atrações para toda a família

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De 14/02 a 17/03, o Day Use AMP 213 abre suas portas na Rua do Amparo com café da manhã de boas-vindas, DJs, artistas convidados e mais

Pelo quarto ano consecutivo, o Carnaval de Olinda mantém uma opção exclusiva para quem deseja viver a folia com mais conforto, segurança e estrutura. O Day Use da AMP 213, localizado na Rua do Amparo — uma das mais tradicionais e movimentadas do circuito carnavalesco —, reafirma sua proposta de oferecer uma experiência diferenciada para os foliões que querem equilibrar energia, diversão e bem-estar durante a festa.

De 14 de fevereiro a 17 de março, sempre das 8h30 às 17h30, o espaço abre suas portas com uma programação que une atrações musicais, manifestações culturais locais, serviço de bar e áreas estruturadas para descanso e lazer.

De acordo com Erick Levay, o anfitrião, a proposta é criar um Day Use para toda a família, com uma estrutura e serviço diferenciado. A ideia é que seja possível curtir os desfiles e blocos de Olinda, mas também contar com um refúgio de comodidade, segurança e boa gastronomia.

Logo na chegada, os visitantes são recebidos com um café da manhã de boas-vindas (servido das 8h30 às 10h). Ao longo do dia, DJs e artistas convidados garantem o clima de festa, enquanto a equipe do espaço cuida da segurança, limpeza e apoio ao folião. O local também conta com bombeiro civil, atendimento de primeiros socorros e wi-fi disponível em todos os ambientes.

Entre os diferenciais da estrutura, estão um salão de 100 m² com bar, quintal de 350 m² dividido em vários ambientes, espaço kids com oficinas e recreação, além de uma laje com vista privilegiada para o pôr do sol e a cidade do Recife. Para completar, a localização é estratégica: bem em frente à tradicional Bodega de Véio, ponto de referência na Rua do Amparo.

O ingresso dá direito à pulseira personalizada com acesso de entrada e saída. Crianças até 6 anos têm entrada gratuita. Os alimentos e bebidas consumidos no local não estão incluídos no valor do ingresso.