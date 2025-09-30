fechar
Trimanos Brasil retorna ao Recife neste sábado (04) com show inédito

Trimanos Brasil leva MPB e forró ao Marquês Art Bar em Recife, com clássicos que emocionam e fazem o público dançar e se divertir

Por Catêrine Costa Publicado em 30/09/2025 às 23:01
Trimanos Brasil
Trimanos Brasil - Crédito: Estúdio Casa Forte

O público recifense vai viver uma noite especial no próximo sábado (04), quando os Trimanos Brasil sobem ao palco do Marquês Art Bar, às 19h. Os irmãos Gleydson, Yvison e Lohan prometem encantar a plateia com sua mistura única de MPB e forró, em interpretações que já conquistaram fãs de todo o Brasil.

Uma noite para dançar e se emocionar, pois o show tem o objetivo de fazer um mergulho profundo nas raízes e nas histórias que a nossa música carrega. Mais do que uma apresentação, uma verdadeira homenagem à alma brasileira, com interpretações que resgatam memórias e tocam o coração do público. No repertório, clássicos que atravessam gerações, como “Reconvexo”, “A Banda”, “Aquarela” e “Onde Anda Você”, entre outras canções que marcaram época.

Com milhões de seguidores nas redes sociais, o trio é conhecido pela energia contagiante e pelo talento em transformar canções de Chico Buarque, Milton Nascimento e Caetano Veloso em arrasta-pés que emocionam e fazem dançar. Não à toa, foram convidados para se apresentar em programas de grande repercussão nacional, como o Encontro (TV Globo) e o Programa Silvio Santos (SBT).

O trio de cantores, Trimanos Brasil, conquistou seu espaço no cenário musical. Ao longo de sua caminhada, o trio vem se destacando em palcos importantes, emocionando plateias em diferentes estados e levando consigo a bandeira da Música Popular Brasileira. A estreia deste show acontece no Marquês Art Bar, espaço que se consolidou como point cultural da cidade, reunindo arte, música e celebrações em uma atmosfera moderna e acolhedora.

Prepare-se para uma noite inesquecível com muita música boa, energia lá em cima e aquela música boa que só o Trimanos Brasil pode proporcionar.

Crédito das fotos: Estúdio Casa Forte
Assessoria de Imprensa: Alberto Leonardo Feitoza

Serviço

Trimanos Brasil no Marquês Art Bar

  • Dia: 4 de outubro (sábado)
  • Horário: 19h
  • Local: Marquês Art Bar - Av. Marquês de Olinda, 136 - Recife Antigo
  • Valor único: R$ 88,00
  • Ingressos antecipados: Sympla ou no próprio local do evento
  • Classificação etária: 18 anos
  • Mais informações: (81) 9.9960-7936

