Trimanos Brasil retorna ao Recife neste sábado (04) com show inédito
Trimanos Brasil leva MPB e forró ao Marquês Art Bar em Recife, com clássicos que emocionam e fazem o público dançar e se divertir
O público recifense vai viver uma noite especial no próximo sábado (04), quando os Trimanos Brasil sobem ao palco do Marquês Art Bar, às 19h. Os irmãos Gleydson, Yvison e Lohan prometem encantar a plateia com sua mistura única de MPB e forró, em interpretações que já conquistaram fãs de todo o Brasil.
Uma noite para dançar e se emocionar, pois o show tem o objetivo de fazer um mergulho profundo nas raízes e nas histórias que a nossa música carrega. Mais do que uma apresentação, uma verdadeira homenagem à alma brasileira, com interpretações que resgatam memórias e tocam o coração do público. No repertório, clássicos que atravessam gerações, como “Reconvexo”, “A Banda”, “Aquarela” e “Onde Anda Você”, entre outras canções que marcaram época.
Com milhões de seguidores nas redes sociais, o trio é conhecido pela energia contagiante e pelo talento em transformar canções de Chico Buarque, Milton Nascimento e Caetano Veloso em arrasta-pés que emocionam e fazem dançar. Não à toa, foram convidados para se apresentar em programas de grande repercussão nacional, como o Encontro (TV Globo) e o Programa Silvio Santos (SBT).
O trio de cantores, Trimanos Brasil, conquistou seu espaço no cenário musical. Ao longo de sua caminhada, o trio vem se destacando em palcos importantes, emocionando plateias em diferentes estados e levando consigo a bandeira da Música Popular Brasileira. A estreia deste show acontece no Marquês Art Bar, espaço que se consolidou como point cultural da cidade, reunindo arte, música e celebrações em uma atmosfera moderna e acolhedora.
Prepare-se para uma noite inesquecível com muita música boa, energia lá em cima e aquela música boa que só o Trimanos Brasil pode proporcionar.
Crédito das fotos: Estúdio Casa Forte
Assessoria de Imprensa: Alberto Leonardo Feitoza
Serviço
Trimanos Brasil no Marquês Art Bar
- Dia: 4 de outubro (sábado)
- Horário: 19h
- Local: Marquês Art Bar - Av. Marquês de Olinda, 136 - Recife Antigo
- Valor único: R$ 88,00
- Ingressos antecipados: Sympla ou no próprio local do evento
- Classificação etária: 18 anos
- Mais informações: (81) 9.9960-7936