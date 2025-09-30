Olinda recebe Festival do Bacalhau da Noruega no Bica Bar Sensorial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Olinda recebe o Festival do Bacalhau da Noruega no Bica Bar Sensorial, com prato especial do chef Lucka Queiroz até 5 de outubro

Olinda entrou oficialmente na rota gastronômica do Festival do Bacalhau da Noruega, evento internacional que celebra um dos ingredientes mais tradicionais da culinária mundial.

Até o dia 5 de outubro, de quinta-feira a sábado, a partir das 19h, o Bica Bar Sensorial, localizado no Sítio Histórico, apresenta uma criação exclusiva assinada pelo chef Lucka Queiroz.

O prato escolhido foi o Tartar de Bacalhau, que traz lascas do peixe norueguês combinadas a uma salada de batata com maionese de ervas, acompanhadas de chips de batata-doce e finalização com azeite trufado. A proposta une a tradição do bacalhau importado da Noruega com a identidade nordestina e técnicas contemporâneas de gastronomia.

Instalado em um casarão colonial na Rua do Amparo, o Bica se destaca pela atmosfera intimista e pelo conceito sensorial que propõe ao público. “Participar de um festival dessa importância é uma oportunidade de mostrar como o bacalhau pode ganhar novas leituras sem perder sua essência”, destaca Lucka Queiroz.

O festival é fruto de uma parceria entre o SindRio e o Conselho Norueguês da Pesca. Já passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, chegando agora ao Recife e à Região Metropolitana com o objetivo de aproximar o público da história, qualidade e versatilidade do verdadeiro Bacalhau da Noruega.