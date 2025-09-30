fechar
Agenda | Notícia

Olinda recebe Festival do Bacalhau da Noruega no Bica Bar Sensorial

Olinda recebe o Festival do Bacalhau da Noruega no Bica Bar Sensorial, com prato especial do chef Lucka Queiroz até 5 de outubro

Por Catêrine Costa Publicado em 30/09/2025 às 18:21
Bica no Festival do Bacalhau da Noruega
Bica no Festival do Bacalhau da Noruega - Crédito: Paula Maestrali

Olinda entrou oficialmente na rota gastronômica do Festival do Bacalhau da Noruega, evento internacional que celebra um dos ingredientes mais tradicionais da culinária mundial.

Até o dia 5 de outubro, de quinta-feira a sábado, a partir das 19h, o Bica Bar Sensorial, localizado no Sítio Histórico, apresenta uma criação exclusiva assinada pelo chef Lucka Queiroz.

O prato escolhido foi o Tartar de Bacalhau, que traz lascas do peixe norueguês combinadas a uma salada de batata com maionese de ervas, acompanhadas de chips de batata-doce e finalização com azeite trufado. A proposta une a tradição do bacalhau importado da Noruega com a identidade nordestina e técnicas contemporâneas de gastronomia.

Instalado em um casarão colonial na Rua do Amparo, o Bica se destaca pela atmosfera intimista e pelo conceito sensorial que propõe ao público. “Participar de um festival dessa importância é uma oportunidade de mostrar como o bacalhau pode ganhar novas leituras sem perder sua essência”, destaca Lucka Queiroz.

O festival é fruto de uma parceria entre o SindRio e o Conselho Norueguês da Pesca. Já passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, chegando agora ao Recife e à Região Metropolitana com o objetivo de aproximar o público da história, qualidade e versatilidade do verdadeiro Bacalhau da Noruega.

Serviço

Bica no Festival do Bacalhau da Noruega

Quando: até 5 de outubro, de quinta-feira a sábado, a partir das 19h

Onde: Bica Bar Sensorial – Rua do Amparo, 213, Olinda

Reservas: WhatsApp (81) 98927-7042

Mais informações via Instagram: @bica_bar

