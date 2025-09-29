Após denúncias de estudantes, UFRPE apura falhas sanitárias em Restaurante Universitário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo o coletivo "Eu Defendo a UFRPE", mais de 50 reclamações foram protocoladas desde que uma nova empresa passou a administrar o R.U. do Recife

Falta de higienização nos utensílios (pratos, copos e talheres), presença de larvas, insetos e lagartas nos alimentos são algumas das irregularidades denunciadas por estudantes da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) em relação às refeições servidas no Restaurante Universitário (R.U.) da instituição.

Segundo o coletivo “Eu Defendo a UFRPE”, mais de 50 reclamações foram protocoladas desde que uma nova empresa passou a administrar o restaurante localizado na sede Dois Irmãos, zona Oeste do Recife. Os alunos também acionaram a Vigilância Sanitária do Recife.

“Em agosto, tivemos um mês inteiro de recesso justamente por conta da troca de empresa e da mudança de espaço. Agora, em setembro, há mais de duas semanas essas denúncias vêm ocorrendo simultaneamente”, afirmou Miguel Soares Lima, estudante de Licenciatura em Física e integrante do coletivo.

“Os estudantes estão encontrando cada vez mais irregularidades. Além disso, alguns estão perdendo as aulas do primeiro e do segundo horário, porque a fila chega a ocupar parte do campus da universidade. Há também aqueles que desistem de almoçar para não perder aula”, relatou Lima à coluna Enem e Educação.

A estudante de Medicina Veterinária Gabriela Vasconcelos chegou a passar mal após realizar as duas refeições do dia (almoço e jantar) no restaurante universitário.

“Na última terça-feira (23), almocei e jantei na universidade porque meu curso é integral. No jantar, eu e uma colega percebemos que o espaguete não estava muito bom, embora não tivesse gosto de azedo. Pensamos que poderia ser falta de tempero ou algum molho diferente. Depois disso, não comemos mais nada”, contou Gabriela à coluna Enem e Educação.

Na madrugada da quarta-feira (24), por volta das 3h, a estudante começou a apresentar vômito, diarreia e fortes dores abdominais. Ela deu entrada na emergência e passou dois dias internada. De acordo com os exames, o diagnóstico foi de gastroenterite viral. A colega que jantou com ela também apresentou os mesmos sintomas.

Nesta segunda-feira (29), Gabriela procurou a coordenação da UFRPE para relatar o ocorrido e foi informada de que a instituição já está analisando os casos registrados. “Eles disseram que, quando há situações assim, conseguem fazer uma análise a partir de amostras da comida, e que outras duas pessoas também já haviam passado mal anteriormente”, afirmou.

Estudantes da UFRPE denunciam irregularidades nos alimentos servidos no R.U. da instituição - Cortesia Estudantes da UFRPE denunciam irregularidades nos alimentos servidos no R.U. da instituição - Cortesia Estudantes da UFRPE denunciam irregularidades nos alimentos servidos no R.U. da instituição - Cortesia

UFRPE abriu sindicância para apurar denúncias

A UFRPE, por meio da Pró-Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão (PROGESTI) e da Coordenação Geral de Acompanhamento do Restaurante Universitário (CGARU), divulgou uma nota de esclarecimento afirmando que “diante das críticas e reclamações recentemente relatadas por estudantes em redes sociais, informamos que todos os fatos estão sendo devidamente apurados."

Uma sidicância foi aberta e o material encaminhada para a Polícia Federal (PF) para que seja instaurado uma investigação. O restaurante conta com câmeras instaladas em seus espaços, o que, segundo a universidade, permite uma apuração mais precisa dos fatos. A nota ressalta que os responsáveis por eventuais irregularidades serão advertidos e responsabilizados, conforme a gravidade dos casos apurados.

"Destacamos que, desde a reabertura do RU no período 2025.2, já foram servidas mais de 56 mil refeições. Nesse período, os resultados da pesquisa de satisfação, realizada por meio de painel localizado próximo à saída do RU, apontam que 82% dos usuários avaliaram o almoço como ótimo ou bom, enquanto 85% atribuíram a mesma avaliação ao jantar, evidenciando uma percepção majoritariamente positiva por parte da comunidade acadêmica", afirmou a nota.

Nobre Sabor afirma seguir protocolos de segurança alimentar

A empresa Nobre Sabor, responsável pela oferta de refeições no R.U da UFRPE, enviou uma nota técnica com esclarecimentos sobre os registros feitos por estudantes. No documento, divulgado na página da UFRPE, a empresa nega que os problemas apontados estejam relacionados ao serviço prestado e afirma manter rígidos padrões de controle sanitário e de qualidade.

Entre os pontos abordados pela empresa estão:

- Suposto pelo em ingrediente da feijoada: a empresa afirmou que a imagem divulgada não corresponde a nenhum ingrediente utilizado nas refeições e que, após investigação interna, não foi identificado qualquer material semelhante entre os produtos inspecionados ou no preparo.

- Presença de larva em suco de tangerina: a Nobre Sabor declarou que utiliza exclusivamente polpas industrializadas de fornecedores certificados pelo Ministério da Agricultura (MAPA), e que não foram encontrados indícios de contaminação. Também destacou a higienização das refresqueiras antes e após cada serviço.

- Fragmento de acrílico: após vistoria completa, a empresa disse não ter identificado materiais com as características do fragmento apresentado. Informou ainda que os únicos acrílicos existentes no restaurante são painéis informativos localizados fora da área de produção.

- Insetos e lagartas em saladas: segundo a Nobre Sabor, os hortifrutis passam por um processo de higienização em múltiplas etapas, com lavagem folha a folha e sanitização em solução clorada, seguindo os padrões da RDC nº 216/2004.

A empresa também destacou que realiza degustações diárias dos alimentos antes da distribuição, com a presença de nutricionistas e fiscais da UFRPE. Por fim, a Nobre Sabor informou que segue colaborando com a apuração dos fatos.