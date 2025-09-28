MEC inicia pagamento da sétima parcela do Pé-de-Meia; confira as datas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O benefício de R$ 200 é destinado aos estudantes do ensino médio público que registraram pelo menos 80% de frequência nas aulas

Clique aqui e escute a matéria

O Ministério da Educação (MEC) inicia, nesta segunda-feira (29), o pagamento da sétima parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia.

O benefício de R$ 200 é destinado aos estudantes do ensino médio público que registraram pelo menos 80% de frequência nas aulas. Os repasses seguem calendário escalonado conforme o mês de nascimento e vão até 6 de outubro.

Autorização dos responsáveis



Caso o estudante contemplado seja menor de idade e ainda não tenha liberação para usar o aplicativo Caixa Tem, é necessário que o responsável legal autorize o acesso à conta. A autorização pode ser feita diretamente no aplicativo — por pais ou mães — ou presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal, no caso de outros responsáveis legais.

Para estudantes com 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para movimentação, saque ou uso via aplicativo.

Calendário de pagamentos:

- Janeiro e fevereiro: 29/9

- Março e abril: 30/9

- Maio e junho: 1º/10

- Julho e agosto: 2/10

- Setembro e outubro: 3/10

- Novembro e dezembro: 6/10

O que é o Pé-de-Meia



Instituído pela Lei nº 14.818/2024, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional na modalidade de poupança, voltado a promover a permanência e a conclusão escolar de alunos do ensino médio público.

O objetivo é democratizar o acesso à educação, reduzir desigualdades sociais e estimular a mobilidade social dos jovens.