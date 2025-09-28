MEC inicia pagamento da sétima parcela do Pé-de-Meia; confira as datas
O benefício de R$ 200 é destinado aos estudantes do ensino médio público que registraram pelo menos 80% de frequência nas aulas
O Ministério da Educação (MEC) inicia, nesta segunda-feira (29), o pagamento da sétima parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia.
O benefício de R$ 200 é destinado aos estudantes do ensino médio público que registraram pelo menos 80% de frequência nas aulas. Os repasses seguem calendário escalonado conforme o mês de nascimento e vão até 6 de outubro.
Autorização dos responsáveis
Caso o estudante contemplado seja menor de idade e ainda não tenha liberação para usar o aplicativo Caixa Tem, é necessário que o responsável legal autorize o acesso à conta. A autorização pode ser feita diretamente no aplicativo — por pais ou mães — ou presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal, no caso de outros responsáveis legais.
Para estudantes com 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para movimentação, saque ou uso via aplicativo.
Calendário de pagamentos:
- Janeiro e fevereiro: 29/9
- Março e abril: 30/9
- Maio e junho: 1º/10
- Julho e agosto: 2/10
- Setembro e outubro: 3/10
- Novembro e dezembro: 6/10
O que é o Pé-de-Meia
Instituído pela Lei nº 14.818/2024, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional na modalidade de poupança, voltado a promover a permanência e a conclusão escolar de alunos do ensino médio público.
O objetivo é democratizar o acesso à educação, reduzir desigualdades sociais e estimular a mobilidade social dos jovens.