Enem e Educação | Notícia

MEC inicia pagamento da sétima parcela do Pé-de-Meia; confira as datas

O benefício de R$ 200 é destinado aos estudantes do ensino médio público que registraram pelo menos 80% de frequência nas aulas

Por Mirella Araújo Publicado em 28/09/2025 às 8:51
TCU decide liberar pagamentos do programa P&eacute;-de-Meia
TCU decide liberar pagamentos do programa Pé-de-Meia - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

O Ministério da Educação (MEC) inicia, nesta segunda-feira (29),  o pagamento da sétima parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia.

O benefício de R$ 200 é destinado aos estudantes do ensino médio público que registraram pelo menos 80% de frequência nas aulas. Os repasses seguem calendário escalonado conforme o mês de nascimento e vão até 6 de outubro.

Autorização dos responsáveis

Caso o estudante contemplado seja menor de idade e ainda não tenha liberação para usar o aplicativo Caixa Tem, é necessário que o responsável legal autorize o acesso à conta. A autorização pode ser feita diretamente no aplicativo — por pais ou mães — ou presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal, no caso de outros responsáveis legais.

Para estudantes com 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para movimentação, saque ou uso via aplicativo.

Calendário de pagamentos:

- Janeiro e fevereiro: 29/9

- Março e abril: 30/9

- Maio e junho: 1º/10

- Julho e agosto: 2/10

- Setembro e outubro: 3/10

- Novembro e dezembro: 6/10

O que é o Pé-de-Meia

Instituído pela Lei nº 14.818/2024, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional na modalidade de poupança, voltado a promover a permanência e a conclusão escolar de alunos do ensino médio público.

O objetivo é democratizar o acesso à educação, reduzir desigualdades sociais e estimular a mobilidade social dos jovens.

 

