MEC lança mestrado profissional gratuito via Portal Formação para professores
Programa oferece vagas stricto sensu em áreas como Educação Inclusiva, Artes, História, Biologia, Letras, Geografia e mais, com inscrição gratuita
O Ministério da Educação (MEC), por meio do programa Mais Professores - Portal Formação, anunciou recentemente a abertura de vagas para mestrado profissional gratuito em diversas instituições públicas de ensino superior espalhadas por todo o Brasil.
Trata-se de uma iniciativa importante na valorização e qualificação dos docentes da educação básica, com foco no aprimoramento da prática pedagógica e fortalecimento da formação continuada
Áreas ofertadas
Os mestrados contemplam uma ampla variedade de áreas do conhecimento, incluindo:
Educação Inclusiva, Artes, História, Biologia, Educação Física, Filosofia, Sociologia, Letras, Geografia, Matemática, Ciências Ambientais e Ensino de Física
Quem pode participar
Podem se inscrever professores da educação básica – e outros profissionais com diploma de curso superior – desde que cumpram os requisitos previstos nos editais das respectivas instituições.
A seleção é realizada pela própria universidade ofertante, com modalidades presenciais, híbridas ou a distância (EAD), conforme cada programa
Benefícios da iniciativa
- Diploma stricto sensu reconhecido nacionalmente, com validade em todo o país
- Formação alinhada à prática escolar, voltada aos desafios do cotidiano docente
- Isenção de custos, sem cobrança de inscrição ou mensalidade
- Potencial impacto positivo na carreira, favorecendo progressão funcional, concursos públicos e reconhecimento profissional
Como se inscrever
- Acesse o Portal Formação do programa Mais Professores, a plataforma oficial lançada pelo MEC para divulgar vagas de mestrado, especializações e outros cursos de pós-graduação
- Identifique o mestrado de interesse na lista disponibilizada por área e modalidade
- Leia atentamente o edital correspondente, com informações sobre prazos, documentos exigidos e critérios de seleção
- Inscreva-se diretamente na instituição que oferta o curso, seguindo as orientações estabelecidas