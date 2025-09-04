MEC lança mestrado profissional gratuito via Portal Formação para professores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Programa oferece vagas stricto sensu em áreas como Educação Inclusiva, Artes, História, Biologia, Letras, Geografia e mais, com inscrição gratuita

O Ministério da Educação (MEC), por meio do programa Mais Professores - Portal Formação, anunciou recentemente a abertura de vagas para mestrado profissional gratuito em diversas instituições públicas de ensino superior espalhadas por todo o Brasil.

Trata-se de uma iniciativa importante na valorização e qualificação dos docentes da educação básica, com foco no aprimoramento da prática pedagógica e fortalecimento da formação continuada

Áreas ofertadas

Os mestrados contemplam uma ampla variedade de áreas do conhecimento, incluindo:



Educação Inclusiva, Artes, História, Biologia, Educação Física, Filosofia, Sociologia, Letras, Geografia, Matemática, Ciências Ambientais e Ensino de Física

Quem pode participar

Podem se inscrever professores da educação básica – e outros profissionais com diploma de curso superior – desde que cumpram os requisitos previstos nos editais das respectivas instituições.

A seleção é realizada pela própria universidade ofertante, com modalidades presenciais, híbridas ou a distância (EAD), conforme cada programa



Benefícios da iniciativa

Diploma stricto sensu reconhecido nacionalmente, com validade em todo o país

Terra

Formação alinhada à prática escolar, voltada aos desafios do cotidiano docente

Terra

Conecta professores

Isenção de custos, sem cobrança de inscrição ou mensalidade



Potencial impacto positivo na carreira, favorecendo progressão funcional, concursos públicos e reconhecimento profissional





Como se inscrever

Acesse o Portal Formação do programa Mais Professores, a plataforma oficial lançada pelo MEC para divulgar vagas de mestrado, especializações e outros cursos de pós-graduação



Identifique o mestrado de interesse na lista disponibilizada por área e modalidade

Serviços e Informações do Brasil



Serviços e Informações do Brasil Leia atentamente o edital correspondente, com informações sobre prazos, documentos exigidos e critérios de seleção



Inscreva-se diretamente na instituição que oferta o curso, seguindo as orientações estabelecidas

