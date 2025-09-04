fechar
MEC lança mestrado profissional gratuito via Portal Formação para professores

Programa oferece vagas stricto sensu em áreas como Educação Inclusiva, Artes, História, Biologia, Letras, Geografia e mais, com inscrição gratuita

04/09/2025
Sede Minist&eacute;rio da Educa&ccedil;&atilde;o
Sede Ministério da Educação - Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC), por meio do programa Mais Professores - Portal Formação, anunciou recentemente a abertura de vagas para mestrado profissional gratuito em diversas instituições públicas de ensino superior espalhadas por todo o Brasil.

Trata-se de uma iniciativa importante na valorização e qualificação dos docentes da educação básica, com foco no aprimoramento da prática pedagógica e fortalecimento da formação continuada

Áreas ofertadas

Os mestrados contemplam uma ampla variedade de áreas do conhecimento, incluindo:

Educação Inclusiva, Artes, História, Biologia, Educação Física, Filosofia, Sociologia, Letras, Geografia, Matemática, Ciências Ambientais e Ensino de Física

Quem pode participar

Podem se inscrever professores da educação básica – e outros profissionais com diploma de curso superior – desde que cumpram os requisitos previstos nos editais das respectivas instituições.

A seleção é realizada pela própria universidade ofertante, com modalidades presenciais, híbridas ou a distância (EAD), conforme cada programa

Benefícios da iniciativa

  • Diploma stricto sensu reconhecido nacionalmente, com validade em todo o país
  • Formação alinhada à prática escolar, voltada aos desafios do cotidiano docente
  • Isenção de custos, sem cobrança de inscrição ou mensalidade
  • Potencial impacto positivo na carreira, favorecendo progressão funcional, concursos públicos e reconhecimento profissional

Como se inscrever

  • Acesse o Portal Formação do programa Mais Professores, a plataforma oficial lançada pelo MEC para divulgar vagas de mestrado, especializações e outros cursos de pós-graduação
  • Identifique o mestrado de interesse na lista disponibilizada por área e modalidade
  • Leia atentamente o edital correspondente, com informações sobre prazos, documentos exigidos e critérios de seleção
  • Inscreva-se diretamente na instituição que oferta o curso, seguindo as orientações estabelecidas

