Educação de Pernambuco recebe reforço de 606 novos analistas
Publicação no Diário Oficial garante nomeação de analistas e assistentes que vão atuar nas Gerências Regionais de Educação do Estado
O Governo de Pernambuco anunciou, em publicação no Diário Oficial desta quinta-feira (4), a nomeação de 606 novos profissionais para a rede estadual de ensino, conforme ato nº 5903. São 102 analistas em gestão educacional e 504 assistentes administrativos educacionais que irão atuar nas Gerências Regionais de Educação (GREs).
Ampliação do quadro
Com essa nova convocação, o Estado chega a 1.701 analistas em gestão educacional e 1.566 assistentes administrativos educacionais nomeados desde 2023. Segundo a Secretaria de Educação, a medida faz parte da política de valorização e fortalecimento da gestão escolar no Estado.
Para o o secretário de Educação, Gilson Monteiro, a nomeação "representa a política pública de educação que o Governo de Pernambuco fortemente já traduz com novos profissionais, capacidade de gestão, condição e perenidade de que o processo da educação do Estado tenha começo, meio e não tenha fim, pois vamos sempre buscar melhorias".
