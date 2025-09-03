Intervalo Bíblico: Simpere afirma que projeto ameaça princípio constitucional do Estado laico; Seduc avaliará aplicação da proposta no Recife
Com o projeto, os estudantes da rede municipal do Recife vão poder orar, ler textos religiosos, cantar ou meditar, durante o recreio
Clique aqui e escute a matéria
O Sindicato Municipal de Professores e Professoras do Recife (SIMPERE) se posicionou contra a aprovação do Projeto de Lei nº 205/2024, que institui a prática conhecida como “intervalo bíblico”, e espera que o prefeito do Recife, João Campos, vete a proposta.
O PL, aprovado na Câmara Municipal do Recife na última terça-feira (2), garante que “os alunos poderão se reunir e professar sua fé no horário de intervalo escolar, sem prejuízo na grade curricular”, conforme o artigo 3º da proposta. Isso significa que, durante o recreio, os estudantes poderão orar, ler textos religiosos, cantar ou meditar — assim como outros colegas jogam bola ou frequentam a biblioteca.
De acordo com representantes da categoria, a proposta "abre brechas para o privilégio de determinadas crenças em espaços públicos, colocando em risco o princípio constitucional do Estado laico". Em nota, o SIMPERE defende que a escola pública deve ser um espaço plural, democrático e acolhedor, onde a diversidade cultural, étnica e religiosa seja respeitada, sem a imposição de uma fé específica.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ações de caráter transversal
Outro ponto criticado pela entidade diz respeito ao artigo 2º, que obriga escolas públicas e privadas a desenvolverem atividades extracurriculares relacionadas à diversidade religiosa e cultural.
Os temas previstos incluem: liberdade de crença e culto; combate ao racismo; importância histórica dos povos indígenas; tradição judaico-cristã; laicidade do Estado; consequências da intolerância religiosa; e crenças de comunidades tradicionais.
No entanto, o texto não menciona, por exemplo, as religiões de matriz africana. "Ao permitir manifestações religiosas durante o recreio e prever ações pedagógicas sobre diversidade religiosa sem uma garantia real de equidade, o projeto reforça um cenário de proselitismo, contrariando o caráter laico do Estado brasileiro, estabelecido há mais de 130 anos", criticou o SIMPERE.
"A laicidade é uma proteção fundamental para a liberdade religiosa de todas as pessoas: ela garante que ninguém seja discriminado ou excluído por sua fé, e que o espaço público pertença a todos", conclui a nota.
Secretaria de Educação irá analisar a melhor maneira de garantir o que foi proposto
A coluna Enem e Educação entrou em contato com a Secretaria de Educação do Recife para questionar o posicionamento da pasta em relação aos "intervalos bíblicos" e à ausência, no texto do projeto, de menções a outras religiões — como as de matriz africana — nas ações extracurriculares ou complementares.
Em resposta, enviada nesta quarta-feira (4), a Seduc informou, por meio de nota, que reafirma seu compromisso com uma educação pública de qualidade, inclusiva e pautada no respeito à diversidade cultural e religiosa, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996).
"A Secretaria entende que a escola deve ser um espaço seguro, plural e acolhedor, reforçando o compromisso com a liberdade religiosa, a laicidade do ensino público e a formação cidadã como pilares fundamentais para uma educação democrática e inclusiva. Após a sanção do Projeto de Lei nº 205/2024, a Secretaria de Educação irá analisar a melhor maneira de garantir o que foi proposto", concluiu a nota.