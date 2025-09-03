Intervalo Bíblico: Simpere afirma que projeto ameaça princípio constitucional do Estado laico; Seduc avaliará aplicação da proposta no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com o projeto, os estudantes da rede municipal do Recife vão poder orar, ler textos religiosos, cantar ou meditar, durante o recreio

Clique aqui e escute a matéria

O Sindicato Municipal de Professores e Professoras do Recife (SIMPERE) se posicionou contra a aprovação do Projeto de Lei nº 205/2024, que institui a prática conhecida como “intervalo bíblico”, e espera que o prefeito do Recife, João Campos, vete a proposta.

O PL, aprovado na Câmara Municipal do Recife na última terça-feira (2), garante que “os alunos poderão se reunir e professar sua fé no horário de intervalo escolar, sem prejuízo na grade curricular”, conforme o artigo 3º da proposta. Isso significa que, durante o recreio, os estudantes poderão orar, ler textos religiosos, cantar ou meditar — assim como outros colegas jogam bola ou frequentam a biblioteca.

De acordo com representantes da categoria, a proposta "abre brechas para o privilégio de determinadas crenças em espaços públicos, colocando em risco o princípio constitucional do Estado laico". Em nota, o SIMPERE defende que a escola pública deve ser um espaço plural, democrático e acolhedor, onde a diversidade cultural, étnica e religiosa seja respeitada, sem a imposição de uma fé específica.

Ações de caráter transversal

Outro ponto criticado pela entidade diz respeito ao artigo 2º, que obriga escolas públicas e privadas a desenvolverem atividades extracurriculares relacionadas à diversidade religiosa e cultural.

Os temas previstos incluem: liberdade de crença e culto; combate ao racismo; importância histórica dos povos indígenas; tradição judaico-cristã; laicidade do Estado; consequências da intolerância religiosa; e crenças de comunidades tradicionais.

No entanto, o texto não menciona, por exemplo, as religiões de matriz africana. "Ao permitir manifestações religiosas durante o recreio e prever ações pedagógicas sobre diversidade religiosa sem uma garantia real de equidade, o projeto reforça um cenário de proselitismo, contrariando o caráter laico do Estado brasileiro, estabelecido há mais de 130 anos", criticou o SIMPERE.

"A laicidade é uma proteção fundamental para a liberdade religiosa de todas as pessoas: ela garante que ninguém seja discriminado ou excluído por sua fé, e que o espaço público pertença a todos", conclui a nota.

Secretaria de Educação irá analisar a melhor maneira de garantir o que foi proposto

A coluna Enem e Educação entrou em contato com a Secretaria de Educação do Recife para questionar o posicionamento da pasta em relação aos "intervalos bíblicos" e à ausência, no texto do projeto, de menções a outras religiões — como as de matriz africana — nas ações extracurriculares ou complementares.

Em resposta, enviada nesta quarta-feira (4), a Seduc informou, por meio de nota, que reafirma seu compromisso com uma educação pública de qualidade, inclusiva e pautada no respeito à diversidade cultural e religiosa, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996).

"A Secretaria entende que a escola deve ser um espaço seguro, plural e acolhedor, reforçando o compromisso com a liberdade religiosa, a laicidade do ensino público e a formação cidadã como pilares fundamentais para uma educação democrática e inclusiva. Após a sanção do Projeto de Lei nº 205/2024, a Secretaria de Educação irá analisar a melhor maneira de garantir o que foi proposto", concluiu a nota.