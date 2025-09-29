fechar
Vídeos | Notícia

Câmeras de segurança registram homicídio em Olinda

Ederson Fortunato, de 26 anos, foi perseguido e executado por dois homens em uma moto. A companheira da vítima também foi atingida de raspão

Por TV Jornal Publicado em 29/09/2025 às 15:20
O crime foi registrado por uma câmera de segurança e as imagens já estão em posse da Polícia Civil, que investiga o caso.
O crime foi registrado por uma câmera de segurança e as imagens já estão em posse da Polícia Civil, que investiga o caso. - TV JORNAL

 

Um homicídio em plena luz do dia chocou moradores da cidade de Tabajara, neste fim de semana. A vítima, Ederson Fortunato dos Santos, de 26 anos, foi morta a tiros após ser perseguida por dois homens em uma moto. O crime foi registrado por uma câmera de segurança e as imagens já estão em posse da Polícia Civil, que investiga o caso.

De acordo com as imagens, Ederson estava parado com sua motocicleta em uma esquina, quando os suspeitos se aproximaram. O passageiro da moto sacou uma arma e começou a atirar. A vítima ainda tentou fugir, correu até um beco e entrou no quintal de uma residência, mas foi alcançada e executada no local. Ele não resistiu aos ferimentos.

Durante a ação, uma mulher de 23 anos, que seria companheira de Ederson, foi atingida de raspão e socorrida. Seu estado de saúde não foi divulgado. Após o crime, os dois suspeitos fugiram e ainda não foram identificados.

Além da câmera que flagrou o momento do ataque, outras imagens de estabelecimentos comerciais da região foram coletadas pela polícia e devem auxiliar na identificação dos autores do crime.

Moradores da região relataram medo e insegurança, afirmando que a violência na área tem aumentado, especialmente por conta da disputa entre facções ligadas ao tráfico de drogas. No entanto, até o momento, a motivação do assassinato ainda não foi confirmada pelas autoridades.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

