Homem é morto a tiros próximo a shopping na Região Metropolitana do Recife
Crime ocorreu no bairro do Nobre; vítima de 36 anos já tinha antecedentes criminais e era investigada pela polícia por outros homicídios
Na noite de quarta-feira (24), um homem foi morto a tiros nas proximidades de um shopping no centro de Paulista, Região Metropolitana do Recife. O crime aconteceu no bairro do Nobre, por volta das 21h, em frente a um condomínio.
Testemunhas relataram que um carro branco, ocupado por ao menos quatro pessoas, se alinhou a uma moto e efetuou mais de dez disparos. O momento foi registrado por câmeras de segurança de um estabelecimento da área.
Identificação da vítima
A vítima foi identificada como Diego Rodrigues de Albuquerque, 36 anos, conhecido como Swing. Segundo a Polícia Civil, ele tinha antecedentes por tráfico de drogas e era investigado pela equipe da 7ª Delegacia de Homicídios por outros crimes cometidos na região.
Entre os crimes atribuídos a Diego está a morte de Falcon Lúcio da Silva, 35 anos, assassinado na última semana no bairro de Arthur Lundgren II. Falcon havia sido preso por posse de drogas e roubo, mas segundo a família estava trabalhando em uma pizzaria após cumprir pena.
A polícia apura se os dois assassinatos fazem parte de uma sequência de crimes ligados ao tráfico de drogas na cidade.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.