Olinda recebe 1ª edição do Festival Damas da Arte no Mercado Eufrásio Barbosa, de 3 a 5 de outubro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Festival em Olinda valoriza protagonismo feminino com feira, oficinas, painéis e shows gratuitos no Mercado Eufrásio Barbosa; veja programação

Clique aqui e escute a matéria

Olinda recebe, a partir desta sexta-feira (3), a 1ª edição do Damas da Arte – Festival de Cultura Popular, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa. A programação gratuita reúne artistas e produtoras culturais de Pernambuco, Paraíba e Brasília, com feira de artesanato, oficinas, workshops, painéis, palestras e apresentações artísticas.

A tradicional feira Damas da Arte, realizada durante todo o evento, destaca o trabalho artesanal de mulheres do Nordeste, ocupando diferentes espaços do Mercado Eufrásio Barbosa. Todas as atividades são abertas à comunidade, fortalecendo a cena cultural feminina e promovendo diversidade, inclusão e intercâmbio entre gerações e territórios artísticos. As atividades são gratuitas, mas os ingressos para workshops, painéis de discussão e palestras precisam ser retirados através da plataforma Sympla (vagas limitadas à capacidade do espaço): https://l1nq.com/damasdaartefestival.

Os três dias de evento contarão ainda com shows — entre eles a apresentação da multiartista paraibana Luana Flores, que se apresenta em Olinda pela primeira vez; a cantora, compositora e percussionista pernambucana Poli; e, encerrando a programação no domingo, a cantora e compositora Flaira Ferro. “A importância e o impacto do festival vão além da programação. É um encontro na luta pela equidade de gênero no meio artístico, atuando como catalisador de visibilidade e reconhecimento, oferecendo espaços de protagonismo para artistas e empreendedoras. Nossa expectativa é que não seja apenas uma celebração pontual, mas uma ferramenta de transformação. A meta é inspirar, impulsionar e fortalecer a rede de colaboração entre mulheres, garantindo espaços de fala, representatividade e valorização das fazedoras de cultura”, destaca a produtora cultural Laíse Souza, coordenadora geral do evento. O festival foi contemplado no edital da Lei Aldir Blanc (PNAB-PE) e reforça o papel das mulheres na cultura, promovendo intercâmbio e novas oportunidades para a arte pernambucana. Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Programação completa Sexta (03/10) — A partir das 14h Feira de artesanato: Damas da Arte

Workshop: AGBÊ e Dança invisível — Junia Jun (Brasília-DF)

Palestra: “Direitos autorais e distribuição de músicas em plataformas digitais” — Jessica Brito (ONErpm)

Painel de discussão: Produção e espaços culturais — Andala Quituche (Museu das Tradições, Aliança-PE), Guida Gomes (Instituto Casa Astral, Recife-PE), Gabriela Dias (Terra Polo Cultural, Recife-PE)

Show: Luana Flores (João Pessoa-PB) Sábado (04/10) — A partir das 14h Feira de artesanato: Damas da Arte

Workshop: Cavalo Marinho — Gabriela Salustiano (Olinda-PE)

Palestra: Cultura Afro-Brasileira — Mirela Cavalcanti (Pedagoga e integrante do Afoxé Alafin Oyó)

Painel de discussão: Mestras, saberes populares — Mestra Nice Teles (Cavalo Marinho, Condado-PE), Mestra Ana Lúcia (Coco de Roda, Olinda-PE), Mestra Joana Cavalcante (Maracatu Baque Virado, Recife-PE)

Show: Poli (Recife-PE) — Show: Da Raiz ao Canto Domingo (05/10) — A partir das 13h Feira de artesanato: Damas da Arte

Workshop: “Frevo, corpo e movimento” — Maria Flor (Recife-PE)

Palestra: “Publicidade - Histórias que vendem” — Gio Figueiredo (Produtora da Globo PE)

Painel de discussão: “Economia criativa e empreendedorismo” — Enaile Lima (Instituto Materialize Ideias - Cabo-PE), Concita Carvalho (Diretora de Economia Criativa, Igarassu-PE), Roberta Meneses (Supervisora de Pequenos Negócios da AGE - PE)

Show: Flaira Ferro (Recife-PE)