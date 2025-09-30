Olinda recebe 1ª edição do Festival Damas da Arte no Mercado Eufrásio Barbosa, de 3 a 5 de outubro
Festival em Olinda valoriza protagonismo feminino com feira, oficinas, painéis e shows gratuitos no Mercado Eufrásio Barbosa; veja programação
Olinda recebe, a partir desta sexta-feira (3), a 1ª edição do Damas da Arte – Festival de Cultura Popular, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa. A programação gratuita reúne artistas e produtoras culturais de Pernambuco, Paraíba e Brasília, com feira de artesanato, oficinas, workshops, painéis, palestras e apresentações artísticas.
A tradicional feira Damas da Arte, realizada durante todo o evento, destaca o trabalho artesanal de mulheres do Nordeste, ocupando diferentes espaços do Mercado Eufrásio Barbosa. Todas as atividades são abertas à comunidade, fortalecendo a cena cultural feminina e promovendo diversidade, inclusão e intercâmbio entre gerações e territórios artísticos.
As atividades são gratuitas, mas os ingressos para workshops, painéis de discussão e palestras precisam ser retirados através da plataforma Sympla (vagas limitadas à capacidade do espaço): https://l1nq.com/damasdaartefestival.
Os três dias de evento contarão ainda com shows — entre eles a apresentação da multiartista paraibana Luana Flores, que se apresenta em Olinda pela primeira vez; a cantora, compositora e percussionista pernambucana Poli; e, encerrando a programação no domingo, a cantora e compositora Flaira Ferro.
“A importância e o impacto do festival vão além da programação. É um encontro na luta pela equidade de gênero no meio artístico, atuando como catalisador de visibilidade e reconhecimento, oferecendo espaços de protagonismo para artistas e empreendedoras. Nossa expectativa é que não seja apenas uma celebração pontual, mas uma ferramenta de transformação. A meta é inspirar, impulsionar e fortalecer a rede de colaboração entre mulheres, garantindo espaços de fala, representatividade e valorização das fazedoras de cultura”, destaca a produtora cultural Laíse Souza, coordenadora geral do evento.
O festival foi contemplado no edital da Lei Aldir Blanc (PNAB-PE) e reforça o papel das mulheres na cultura, promovendo intercâmbio e novas oportunidades para a arte pernambucana.
Programação completa
Sexta (03/10) — A partir das 14h
- Feira de artesanato: Damas da Arte
- Workshop: AGBÊ e Dança invisível — Junia Jun (Brasília-DF)
- Palestra: “Direitos autorais e distribuição de músicas em plataformas digitais” — Jessica Brito (ONErpm)
- Painel de discussão: Produção e espaços culturais — Andala Quituche (Museu das Tradições, Aliança-PE), Guida Gomes (Instituto Casa Astral, Recife-PE), Gabriela Dias (Terra Polo Cultural, Recife-PE)
- Show: Luana Flores (João Pessoa-PB)
Sábado (04/10) — A partir das 14h
- Feira de artesanato: Damas da Arte
- Workshop: Cavalo Marinho — Gabriela Salustiano (Olinda-PE)
- Palestra: Cultura Afro-Brasileira — Mirela Cavalcanti (Pedagoga e integrante do Afoxé Alafin Oyó)
- Painel de discussão: Mestras, saberes populares — Mestra Nice Teles (Cavalo Marinho, Condado-PE), Mestra Ana Lúcia (Coco de Roda, Olinda-PE), Mestra Joana Cavalcante (Maracatu Baque Virado, Recife-PE)
- Show: Poli (Recife-PE) — Show: Da Raiz ao Canto
Domingo (05/10) — A partir das 13h
- Feira de artesanato: Damas da Arte
- Workshop: “Frevo, corpo e movimento” — Maria Flor (Recife-PE)
- Palestra: “Publicidade - Histórias que vendem” — Gio Figueiredo (Produtora da Globo PE)
- Painel de discussão: “Economia criativa e empreendedorismo” — Enaile Lima (Instituto Materialize Ideias - Cabo-PE), Concita Carvalho (Diretora de Economia Criativa, Igarassu-PE), Roberta Meneses (Supervisora de Pequenos Negócios da AGE - PE)
- Show: Flaira Ferro (Recife-PE)
Serviço
Damas da Arte – Festival de Cultura Popular
Datas: 03, 04 e 05 de outubro de 2025.
Horários: Sexta e sábado, 14h às 20h | Domingo, 13h às 19h.
Local: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa – Largo do Varadouro, Olinda.
Entrada: gratuita · Classificação: Livre.
Inscrições para atividades formativas (Sympla): https://sl1nk.com/KSNpi