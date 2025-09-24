"É sempre uma energia diferente quando eu venho pra Recife", afirma Ferrugem atração do Samba Recife 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista exclusiva ao Social1, Ferrugem revela expectativas para o Samba Recife 2025 e adianta novidades da carreira. Veja todos os detalhes

O cantor Ferrugem, atração confirmada do Samba Recife 2025, conversou com exclusividade com o Social1 sobre a relação com o público pernambucano, sua trajetória na música e os próximos passos da carreira. O artista se apresenta neste sábado (27), na área externa do Centro de Convenções, no Recife.

Para o show no festival, Ferrugem promete uma apresentação marcada por intensidade e proximidade com os fãs. “O público pode esperar um show de entrega total, daquele jeito que eu gosto de fazer. Vai ter música pra cantar junto, pra se emocionar e também pra sambar sem parar. É sempre uma energia diferente quando eu venho pra Recife, e num festival como o Samba Recife essa troca fica ainda mais intensa. Vai ser inesquecível”, afirmou.

Com uma carreira que ganhou destaque rapidamente no cenário nacional, o cantor avalia o caminho percorrido até aqui como resultado de dedicação e verdade no trabalho. “Eu vejo como um grande presente. Tudo aconteceu sempre com muito trabalho, dedicação e verdade. Me sinto realizado por ver minhas músicas conectando com tanta gente e por poder levar o pagode cada vez mais longe. É um orgulho enorme dessa caminhada”, destacou.

Ao falar sobre inspirações para compor, Ferrugem reforça que a autenticidade é o que guia sua música.

“Sempre são as histórias reais, seja minha ou de pessoas próximas. Acho que quando a gente coloca verdade na música, ela chega de um jeito diferente no coração das pessoas. E eu tô sempre me permitindo ouvir coisas novas, aprender, me renovar pra continuar surpreendendo meu público”, disse.

Novidades

O artista também adiantou que trabalha em um novo projeto de estúdio. “Tô preparando meu novo álbum de estúdio, um trabalho muito especial, só com músicas inéditas, que vai mostrar mais um pouco desse meu momento como artista. Tô ansioso demais pra dividir isso com todo mundo”, revelou.

O Samba Recife 2025 reunirá nomes consagrados do samba e pagode, entre eles Thiaguinho, Jorge Aragão e Belo, consolidando-se como um dos maiores eventos do gênero no Brasil.