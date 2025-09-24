fechar
Agenda | Notícia

Farol Viajante leva imersão artística sobre a água ao Recife com exposição "OCEANVS"

Exposição gratuita oferece experiência sensorial e imersiva sobre o universo da água. O público pode visitá-la no Marco Zero e no Parque da Macaxeira

Por Marilia Pessoa Publicado em 24/09/2025 às 14:41
Farol Viajante chega a Recife com exposição imersiva OCEANVS, uma experiência artística sobre a água
Farol Viajante chega a Recife com exposição imersiva OCEANVS, uma experiência artística sobre a água - Luiz Maudonnet

Clique aqui e escute a matéria

O Santander apresenta em Recife o Farol Viajante, uma carreta adaptada com a exposição imersiva "OCEANVS".

A iniciativa gratuita permite ao público mergulhar no universo da água através de uma experiência sensorial com projeções com som e arte digital.

A exposição pode ser visitada em dois pontos da cidade. Entre os dias 23 e 25 de setembro, a carreta estará nas proximidades do Marco Zero. De 27 de setembro a 3 de outubro, a exposição segue para o Parque da Macaxeira.

Com curadoria de Antonio Curti e direção de Felipe Sztutman, "OCEANVS" é uma criação do AYA Studio.

“Esta mostra é uma jornada imersiva etérea dentro do elemento água e a sua representação. Primordial para a sobrevivência da humanidade e do planeta, a relação com a água se estabelece antes mesmo do nosso nascimento e se propaga por toda a vida. O líquido que nos sacia, as praias que nos acalmam e as piscinas que replicam a sensação do ventre materno são signos da relevância desse elemento para o ser humano”, destaca o curador da exposição, Antonio Curti.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“O Farol Viajante é uma oportunidade de levar arte e reflexão a diferentes públicos, aproximando a cultura de quem nem sempre tem acesso a experiências desse porte”, conta a head de Experiência, Cultura e Impacto Social do Santander, Bibiana Berg.

O Farol Viajante é a primeira iniciativa do Social Integrado Santander com acesso livre ao público.

Este projeto foca em impulsionar o desenvolvimento local, a geração de renda e a qualidade de vida em municípios de alta vulnerabilidade.

Leia também

Previsão do tempo: Pernambuco tem quarta-feira (24) de calor, variação de nuvens e chuva fraca em parte do Estado
Meteorologia

Previsão do tempo: Pernambuco tem quarta-feira (24) de calor, variação de nuvens e chuva fraca em parte do Estado
Espetáculo "Sala de Jantar" tem nova temporada com sessões gratuitas no Recife
Teatro

Espetáculo "Sala de Jantar" tem nova temporada com sessões gratuitas no Recife

Compartilhe

Tags