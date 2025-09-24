Farol Viajante leva imersão artística sobre a água ao Recife com exposição "OCEANVS"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Exposição gratuita oferece experiência sensorial e imersiva sobre o universo da água. O público pode visitá-la no Marco Zero e no Parque da Macaxeira

Clique aqui e escute a matéria

O Santander apresenta em Recife o Farol Viajante, uma carreta adaptada com a exposição imersiva "OCEANVS".

A iniciativa gratuita permite ao público mergulhar no universo da água através de uma experiência sensorial com projeções com som e arte digital.

A exposição pode ser visitada em dois pontos da cidade. Entre os dias 23 e 25 de setembro, a carreta estará nas proximidades do Marco Zero. De 27 de setembro a 3 de outubro, a exposição segue para o Parque da Macaxeira.

Com curadoria de Antonio Curti e direção de Felipe Sztutman, "OCEANVS" é uma criação do AYA Studio.

“Esta mostra é uma jornada imersiva etérea dentro do elemento água e a sua representação. Primordial para a sobrevivência da humanidade e do planeta, a relação com a água se estabelece antes mesmo do nosso nascimento e se propaga por toda a vida. O líquido que nos sacia, as praias que nos acalmam e as piscinas que replicam a sensação do ventre materno são signos da relevância desse elemento para o ser humano”, destaca o curador da exposição, Antonio Curti.

“O Farol Viajante é uma oportunidade de levar arte e reflexão a diferentes públicos, aproximando a cultura de quem nem sempre tem acesso a experiências desse porte”, conta a head de Experiência, Cultura e Impacto Social do Santander, Bibiana Berg.

O Farol Viajante é a primeira iniciativa do Social Integrado Santander com acesso livre ao público.

Este projeto foca em impulsionar o desenvolvimento local, a geração de renda e a qualidade de vida em municípios de alta vulnerabilidade.

