Farol Viajante leva imersão artística sobre a água ao Recife com exposição "OCEANVS"
Exposição gratuita oferece experiência sensorial e imersiva sobre o universo da água. O público pode visitá-la no Marco Zero e no Parque da Macaxeira
O Santander apresenta em Recife o Farol Viajante, uma carreta adaptada com a exposição imersiva "OCEANVS".
A iniciativa gratuita permite ao público mergulhar no universo da água através de uma experiência sensorial com projeções com som e arte digital.
A exposição pode ser visitada em dois pontos da cidade. Entre os dias 23 e 25 de setembro, a carreta estará nas proximidades do Marco Zero. De 27 de setembro a 3 de outubro, a exposição segue para o Parque da Macaxeira.
Com curadoria de Antonio Curti e direção de Felipe Sztutman, "OCEANVS" é uma criação do AYA Studio.
“Esta mostra é uma jornada imersiva etérea dentro do elemento água e a sua representação. Primordial para a sobrevivência da humanidade e do planeta, a relação com a água se estabelece antes mesmo do nosso nascimento e se propaga por toda a vida. O líquido que nos sacia, as praias que nos acalmam e as piscinas que replicam a sensação do ventre materno são signos da relevância desse elemento para o ser humano”, destaca o curador da exposição, Antonio Curti.
“O Farol Viajante é uma oportunidade de levar arte e reflexão a diferentes públicos, aproximando a cultura de quem nem sempre tem acesso a experiências desse porte”, conta a head de Experiência, Cultura e Impacto Social do Santander, Bibiana Berg.
O Farol Viajante é a primeira iniciativa do Social Integrado Santander com acesso livre ao público.
Este projeto foca em impulsionar o desenvolvimento local, a geração de renda e a qualidade de vida em municípios de alta vulnerabilidade.