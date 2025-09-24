Ingressos para o SPFW N60 já estão à venda; veja preços e onde comprar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

São Paulo Fashion Week acontece de 16 a 20 de outubro. Evento proporciona acesso a desfiles, experiências culturais e momentos de conexão com a moda

Clique aqui e escute a matéria

Os ingressos para o São Paulo Fashion Week N60 (SPFW N60) já estão à venda.

Eles serão exclusivos para o Pavilhão das Culturas Brasileiras (Pacubra), no Parque Ibirapuera.

O evento acontece de 16 a 20 de outubro e proporciona experiências culturais, ativações e momentos de conexão entre moda, arte e criatividade, além de desfiles.

Nesta edição histórica que comemora os 30 anos do SPFW, o público terá opções para diferentes modalidades de acesso.

HUB:

Acesse o evento com áreas de ativação dos parceiros e acompanhe a transmissão ao vivo dos desfiles.

Explore exposições em comemoração aos 30 anos do festival e aproveite a seleção de bares e restaurantes.

A experiência também inclui uma Pop-up Store de criatividade com curadoria especial, a loja oficial do SPFW, música ao vivo e outras atrações.

R$ 100,00 (inteira) *

Este ingresso não dá direito a acessar os desfiles.

INSIDE

Acesso ao Hub e ao desfile escolhido, com lugar em banco na sala de desfile. O assento não é marcado.

Preço (inteira): R$ 310,00

INSIDE STANDING

Acesso ao Hub e ao desfile escolhido, com lugar em pé em uma área específica determinada pela organização. O assento não é marcado.

Preço (inteira): R$ 200,00

CLUB

Acesso ao Hub e a todos os desfiles do dia no Pavilhão das Culturas Brasileiras.

Inclui credencial, foto na passarela, kit SPFW, acesso ao Lounge SPFW e entrada antecipada na sala de desfile.

Preço (inteira): R$ 1.600,00

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Eventim. Todas as modalidades têm opção de meia-entrada.

Os clientes C6 Bank têm 20% de desconto.

