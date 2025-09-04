fechar
Trama Moda Pernambuco terá palestras, feiras e desfiles de 36 marcas. Confira a programação

O evento, que acontece de 6 a 10 de setembro no Recife, promove palestras, talks, workshops, feiras e muito mais. Saiba como participar

Por Anaís Coelho Publicado em 04/09/2025 às 17:44 | Atualizado em 04/09/2025 às 17:47
Feira do Trama Moda Pernambuco
Feira do Trama Moda Pernambuco - Alume

A partir deste sábado (6), o Trama Moda Pernambuco chega ao Recife Expo Center, sempre das 14h às 21h. A programação segue até o dia 10 e conta com palestras, workshops, talks, desfiles e feira de vestuário.

O credenciamento está disponível, com o preço único de R$ 10, no site oficial

De acordo com o relatório Brasil Têxtil 2024, o país é o quarto maior produtor mundial de têxteis e confeccionados, gerando um faturamento de cerca de R$ 167,9 bilhões. Considerando o setor no Estado, em 2024 houve uma movimentação fiscal de cerca de R$ 22,9 bilhões.

Diante desses dados, o Trama Moda Pernambuco tem a missão de reunir os diversos atores do segmento em um projeto que busca gerar negócios e dar ainda mais visibilidade ao setor.

“Temos a certeza de que este será um marco na história da moda pernambucana, pois contamos com o apoio de instituições diretamente envolvidas em ações para o desenvolvimento econômico de Pernambuco, reconhecido pela riqueza de sua produção têxtil, criativa e autoral”, reforça Pedro Miranda, diretor-presidente do NTCPE.

De acordo com a diretora-presidenta da Adepe, Ana Luiza Ferreira, o evento coloca em evidência a força criativa e produtiva de Pernambuco.

“Apoiar essa iniciativa é acreditar na moda como vetor de desenvolvimento econômico, social e cultural. Pernambuco já é um polo de referência nacional e este evento consolida ainda mais essa posição”, detalha.

Desfiles

A passarela da Sala de Desfiles vai ser palco de 36 marcas para a exibição de coleções de moda pernambucana. Com abertura no sábado (6), às 20h, terá a apresentação de marcas que integram o programa de Incubação do NTCPE.

No setor de vestuário vão desfilar as marcas: Maria Alice Atelier, Seu Maraca, Lucy Celestino, Linha da Mão, Ateliê Sueny Barros, Carolina Escobar, Ostra Dourada, Delos e Leme.

O setor de acessórios vem com: Lu Madre, Acessórios Ramifica, Baudoin Design e Atelier 26. E a coleção de calçados fica por conta da Vitaline.

Além dessas, estarão na passarela o MAPE e a Rota do Mar, Período Fértil, Formmis, Quilombolas de São Lourenço da Mata, e muito mais.

Alume
Desfile de uma das marcas do Trama Moda Pernambuco - Alume

Reconhecimento

O Trama Moda Pernambuco vai homenagear cinco estilistas pernambucanos, pela sua trajetória e influência no cenário da moda. A entrega do prêmio será na segunda (8), às 19h.

Na quarta (10), para encerrar o evento, acontece a entrega do 1° Prêmio NTC Destaque PE 2025, como uma iniciativa para valorizar projetos que impulsionam o setor têxtil, de confecção e moda em Pernambuco.

Programação

Sábado (6)

  • 15h às 18h - Workshop sobre “Objetos de Moda Inspiradores e Identidade – Cerâmica Fria”
  • 17h às 18h - Conversa sobre “Números e cores: Integrando gestão e criação”
  • 19h - Desfile coletivo do Trama

Domingo (7)

  • 14h20 às 15h30 - Workshop sobre a utilização de objetos de homewear na linguagem da moda
  • 16h - Desfile da Mape, Rota do Mar e Período Fértil
  • 17h às 18h - Conversa sobre “Entre o artesanal e o industrial: como criar moda com identidade”
  • 18h - Desfile da Formmis, Quilombolas S.L e Marie Merciê
  • 20h - Desfile da Masí, Movimento e Jailson Marcos

Segunda (8)

  • 14h às 15h - Conversa sobre “Moda Autoral x Moda Industrial: onde se encontram?”
  • 15h às 16h - Conversa sobre “A moda e o artesanato Contemporâneo: do folclore ao design desejado”
  • 16h - Desfile da Rush, John Cunnighan e Dalva e Neide Rendas
  • 17h às 18h - Conversa sobre “Cultura ou produto? A fronteira entre arte, moda e mercado”
  • 18h - Desfile da Lígia Raquel, Magda e Feitas de Retalhos
  • 19h às 20h - Entrega do prêmio estilistas homenageados
  • 20h - Desfile da Moa, Marc Andrade e Beto Normal

Terça (9)

  • 14h às 15h30 - Workshop sobre “Modo de olhar – Fotografia inspiradora pelo smartfone”
  • 16h - Desfile da Scaven, Refazenda e Diabo Loiro
  • 17h às 18h - Conversa sobre “Do provador ao metaverso: Onde vamos comprar moda amanhã?”
  • 18h - Desfile da Babi Jacomé, Sport Company e Coisas de Thi
  • 19h às 20h - Conversa sobre “Moda não é só roupa: arte, música e cultura e branding”
  • 20h - Desfile da Agender, Rafael Leite e Jorge Feitosa

Quarta (10)

  • 14h às 15h - Conversa sobre “O poder das colabs: unir forças para crescer”
  • 15h às 16h - Conversa sobre “Indústria criativa: A sustentabilidade colaborando para crescer o mercado da moda”
  • 16h - Desfile da Acqualatra, Rafretá e Armura

