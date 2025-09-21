Maria Fernanda Cândido fala sobre moda e relação com o Recife em evento no RioMar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A atriz também comentou sobre sua atuação no filme "O Agente Secreto" de Kleber Mendonça Filho, que está na corrida do Oscar 2026

Clique aqui e escute a matéria

A coluna João Alberto no Social1 marcou presença no evento "Life & Fashion" do RioMar Recife, com talk entre o recifense especialista em moda, Arlindo Grund, e a atriz Maria Fernanda Cândido, grande estrela da noite.

Eles convesaram para um grupo seleto de convidados de luxo do RioMar sobre a trajetória de Maria Fernanda, sua conexão com Paris, onde mora atualmente, e sua trajetória na moda.

Anitta: ‘Sinto uma felicidade mais plena quando estou recolhida’ Leia Também

ENTREVISTA

Para a coluna, Maria Fernanda comentou sobre sua relação com o Recife. "É uma cidade muito importante pra mim, que amo e conheci na minha juventude. Era uma época que eu estava conhecendo o Nordeste, a Bahia, Fortaleza e o Recife, que foi a cidade que mais me encantou", comentou.

Ela também reforçou a gastronomia pernambucana, que é uma de suas favoritas do Brasil.

O "Life &Fashion" do RioMar aconteceu na sala Cinemark Prime - Héudes Regis/Especial para o RioMar

Leia Também 4 cores de esmalte elegantes que valorizam as mãos de mulheres maduras

MODA

Maria Fernanda Cândido falou sobre seu estilo e deu dicas de moda. Para ela, é essencial se autoconhecer e se respeitar, criar um diálogo com o próprio corpo, para encontrar o seu próprio estilo sem se tornar refém da moda.

“Devemos ser os criadores da nossa própria moda, da nossa comunicação visual. O diálogo com o mundo se faz com a moda também”, disse a atriz, que revelou que a sua elegância é herança por parte da mãe, que sempre trabalhou com moda.

NO OSCAR

Na última segunda-feira, o filme O Agente Secreto, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho e que tem Maria Fernanda Cândido no elenco, foi indicado para representar o Brasil no Oscar. A atriz expressou a alegria com a notícia.

“Recebemos essa notícia com muita felicidade. É importante dizer que a gente não faz cinema para ganhar prêmio, mas, quando isso acontece, é uma alegria enorme pois é o reconhecimento do trabalho de muita gente. Além de tudo, levar o Brasil para esse lugar tão visto pelo mundo inteiro é uma alegria enorme”, afirmou.

Maria Fernanda Cândido lembrou que o cinema brasileiro vem se fortalecendo há um tempo. “Lembro que isso não acontece de um dia para o outro, vem sendo construído há décadas por inúmeros profissionais que lutam pelo nosso audiovisual, que é muito potente. O maior prêmio é que o povo brasileiro começa a amar nosso cinema e somos nós que temos que amar em primeiro lugar. E o mundo abrindo os olhos para ele nos deixa muito feliz”, ressaltou.