Maria Fernanda Cândido fala sobre moda e relação com o Recife em evento no RioMar
A atriz também comentou sobre sua atuação no filme "O Agente Secreto" de Kleber Mendonça Filho, que está na corrida do Oscar 2026
A coluna João Alberto no Social1 marcou presença no evento "Life & Fashion" do RioMar Recife, com talk entre o recifense especialista em moda, Arlindo Grund, e a atriz Maria Fernanda Cândido, grande estrela da noite.
Eles convesaram para um grupo seleto de convidados de luxo do RioMar sobre a trajetória de Maria Fernanda, sua conexão com Paris, onde mora atualmente, e sua trajetória na moda.
ENTREVISTA
Para a coluna, Maria Fernanda comentou sobre sua relação com o Recife. "É uma cidade muito importante pra mim, que amo e conheci na minha juventude. Era uma época que eu estava conhecendo o Nordeste, a Bahia, Fortaleza e o Recife, que foi a cidade que mais me encantou", comentou.
Ela também reforçou a gastronomia pernambucana, que é uma de suas favoritas do Brasil.
MODA
Maria Fernanda Cândido falou sobre seu estilo e deu dicas de moda. Para ela, é essencial se autoconhecer e se respeitar, criar um diálogo com o próprio corpo, para encontrar o seu próprio estilo sem se tornar refém da moda.
“Devemos ser os criadores da nossa própria moda, da nossa comunicação visual. O diálogo com o mundo se faz com a moda também”, disse a atriz, que revelou que a sua elegância é herança por parte da mãe, que sempre trabalhou com moda.
NO OSCAR
Na última segunda-feira, o filme O Agente Secreto, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho e que tem Maria Fernanda Cândido no elenco, foi indicado para representar o Brasil no Oscar. A atriz expressou a alegria com a notícia.
“Recebemos essa notícia com muita felicidade. É importante dizer que a gente não faz cinema para ganhar prêmio, mas, quando isso acontece, é uma alegria enorme pois é o reconhecimento do trabalho de muita gente. Além de tudo, levar o Brasil para esse lugar tão visto pelo mundo inteiro é uma alegria enorme”, afirmou.
Maria Fernanda Cândido lembrou que o cinema brasileiro vem se fortalecendo há um tempo. “Lembro que isso não acontece de um dia para o outro, vem sendo construído há décadas por inúmeros profissionais que lutam pelo nosso audiovisual, que é muito potente. O maior prêmio é que o povo brasileiro começa a amar nosso cinema e somos nós que temos que amar em primeiro lugar. E o mundo abrindo os olhos para ele nos deixa muito feliz”, ressaltou.