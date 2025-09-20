fechar
Anitta: 'Sinto uma felicidade mais plena quando estou recolhida'

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 20/09/2025 às 14:27
Anitta: ‘Sinto uma felicidade mais plena quando estou recolhida’
Anitta: ‘Sinto uma felicidade mais plena quando estou recolhida’ - Observatório dos Famosos

Após anos sob os holofotes, Anitta decidiu viver 2025 de forma diferente. A cantora, de 32 anos, “optou por um ano sabático após o álbum Savage Funk”, lançado em 2024.

Ela tem seguido um estilo de trabalho comum nos Estados Unidos. “O artista descansa, depois grava, lança o álbum, faz turnê e retorna ao descanso”, explicou.

Menos exposição e mais privacidade

A cantora revelou ter reduzido aparições públicas e postagens pessoais. “Escolhi mais privacidade e sinto-me mais feliz sendo mais reservada”, contou aos fãs no Instagram.

Segundo Anitta, essa decisão representa uma fase mais madura. “Hoje não sinto vontade de expor tudo. Estou mais plena, com uma felicidade diferente, mais recolhida”, completou.

