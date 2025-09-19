fechar
No Estrela da Casa, Anitta confessa: ‘Eu não canto ao vivo em premiações’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 19/09/2025 às 7:05
Anitta, cantora, participou do reality musical Estrela da Casa, na Globo, nesta quinta-feira (18), e confessou que utiliza playblack quando se apresenta em grandes premiações exibidas na TV.

“Quando a gente está passando o som lá no palco, numa arena, a arena está vazia. Então, a acústica do local é uma […] Quando enche de pessoas ali, a acústica vira outra. E tem também a questão da transmissão ao vivo […] Esse é um dos motivos pelos quais eu não faço ao vivo em prêmio nenhum. Eu não canto ao vivo (em premiações)”, explicou aos participantes.

Porém, durante os seus shows, não utiliza o recurso. “Por segurança, hoje em dia, eu gravo. Não quero saber. ‘Ah, vão falar mal, que é playback’ […] Vai no meu show, vê ao vivo, que está ótimo. Eu me preocupo mesmo como vai soar aquilo no prêmio em que milhões de pessoas vão estar assistindo”, disse.

Recentemente, Anitta comentou sobre a mudança radical no rosto. Ela entregou que já fez procedimentos que não foram de conhecimento da mídia. “Teve outras vezes que eu fiz e a não virou notícia e ninguém nem percebeu. Mas pra mim, na verdade, tanto faz. Adivinha, eu gosto muito de mudar! Eu gosto de mudar, isso é da minha conta!”, disparou.

