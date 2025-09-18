Saiba qual atriz pode assumir papel que seria de Camila Queiroz na próxima novela de Walcyr Carrasco
Camila Queiroz, que está grávida de sete meses, à espera da sua primeira filha, fruto do casamento com o ator Klebber Toledo, acabou não acertando sua participação na próxima novela das nove de Walcyr Carrasco, prevista para estrear no primeiro semestre de 2026.
Segundo informações do jornal Extra, outras atrizes estão sendo cogitadas para o mesmo papel, que é um dos principais da trama. O nome de Giullia Buscacio, inclusive, surge como uma das possibilidades. A artista não é vista nos folhetins desde o remake de Renascer (2024).
Em tempo, Buscacio, que foi anunciada no elenco do “dorama” criado também por Walcyr Carrasco na Globo, apontada como a protagonista desta nova aposta de formato, teria de sair do casting para assegurar sua participação na trama das nove.
Com o título provisório de Quem Ama, Cuida, a novela está programada para entrar no ar após Três Graças, de Aguinaldo Silva, que estreia no dia 17 de outubro, no lugar do remake de Vale Tudo, de Manuela Dias.
