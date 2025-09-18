Saiba qual atriz pode assumir papel que seria de Camila Queiroz na próxima novela de Walcyr Carrasco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Camila Queiroz, que está grávida de sete meses, à espera da sua primeira filha, fruto do casamento com o ator Klebber Toledo, acabou não acertando sua participação na próxima novela das nove de Walcyr Carrasco, prevista para estrear no primeiro semestre de 2026.

Segundo informações do jornal Extra, outras atrizes estão sendo cogitadas para o mesmo papel, que é um dos principais da trama. O nome de Giullia Buscacio, inclusive, surge como uma das possibilidades. A artista não é vista nos folhetins desde o remake de Renascer (2024).

Em tempo, Buscacio, que foi anunciada no elenco do “dorama” criado também por Walcyr Carrasco na Globo, apontada como a protagonista desta nova aposta de formato, teria de sair do casting para assegurar sua participação na trama das nove.

Com o título provisório de Quem Ama, Cuida, a novela está programada para entrar no ar após Três Graças, de Aguinaldo Silva, que estreia no dia 17 de outubro, no lugar do remake de Vale Tudo, de Manuela Dias.

Giullia Buscacio (Foto: Reprodução/Gshow)

VEJA MAIS: Camila Queiroz se empolga com retorno de Beleza Fatal: ‘Ansiosa’

O post Saiba qual atriz pode assumir papel que seria de Camila Queiroz na próxima novela de Walcyr Carrasco foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.