Anitta revela motivo de ter voltado a morar no Brasil

Cantora tirou um ano sabático e resolveu se mudar para o país onde nasceu por motivos pessoais após passar período nos EUA. Saiba o que ela disse!

Clique aqui e escute a matéria

Após um período morando nos Estados Unidos e se dedicando à carreira internacional, Anitta decidiu voltar a morar no Brasil.

A cantora, que tirou um ano sabático em 2025, explicou que a decisão não tem a ver com as escolhas governamentais do presidente dos EUA, Donald Trump.

De acordo com Anitta, voltar a morar no Rio de Janeiro tem a ver com motivos pessoais. A revelação foi feita em um evento no Museu de Arte do Rio, na última terça-feira (16).

"A minha decisão de voltar para o Brasil e morar aqui, é, primeiro de tudo, porque arrumei uma casa espetacular e não estou com vontade de sair de dentro dela. Fico lá dentro assim: 'Ai, não quero sair, não quero sair'. Brincadeira. Isso foi uma grande ajuda, porém, foi mais quando comecei a buscar o autoconhecimento e a saúde mental", disse.

"Perdi essa sede que tinha. Tinha muita sede de sucesso, muita sede de ser a maior, a número um, fazer todos os trabalhos. Conforme fui me analisando melhor e cuidando da minha saúde mental, fiquei com menos sede. Só estou com vontade de fazer o que gosto", completou a cantora.

Anitta disse que está tirando um momento para descansar e se conhecer mais.

"Tirei um ano onde estou só preocupada em aproveitar a minha vida, coisa que nunca tinha feito antes. Então, estou sendo bem feliz mesmo esse ano. Descobrindo muito sobre mim mesma, coisas que nem sabia.”, afirmou.

