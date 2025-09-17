Entre Vinhos comemora cinco anos com celebração especial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre Vinhos celebra cinco anos com festa para amigos e clientes, lançando novo menu, drinks e a exposição "Baco e Arte" de Thina Cunha

Clique aqui e escute a matéria

O Entre Vinhos Wine Bar e Restaurante, em Boa Viagem, celebrou seu quinto aniversário nesta quarta-feira (17). O evento, que marcou a trajetória do estabelecimento, foi uma celebração dos sócios e irmãos Luiz Figueiredo, Eduarda Figueiredo e Leonardo Buarque, que receberam amigos e clientes na unidade da Rua Francisco da Cunha.

Fundado durante a pandemia, o Entre Vinhos foi idealizado com o propósito de oferecer "emoção, harmonização e experiências inesquecíveis". Luiz Figueiredo destacou a superação dos desafios e a alegria de completar cinco anos.

A comemoração de aniversário vai além da data. Leonardo Buarque anunciou que todo o mês de setembro será de celebrações. O restaurante lançou um novo bar com uma carta de drinques, além de um novo menu de primavera. A programação especial inclui eventos de cultura, arte, gastronomia e música.

Entre as novidades, está a exposição "Baco e Arte", da artista Thina Cunha. A mostra é uma homenagem a grandes produtores de vinho, com obras que narram a história de figuras importantes do setor, representadas por esculturas. A exposição estará disponível para visitação nos próximos 60 dias.

A sócia Eduarda Figueiredo também expressou sua emoção com o aniversário, ressaltando o crescimento do Entre Vinhos, que se consolidou como um ponto de referência para os amantes de vinho e boa gastronomia na Zona Sul do Recife.