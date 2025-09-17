fechar
Entre Vinhos comemora cinco anos com celebração especial

Entre Vinhos celebra cinco anos com festa para amigos e clientes, lançando novo menu, drinks e a exposição "Baco e Arte" de Thina Cunha

Por Catêrine Costa Publicado em 17/09/2025 às 23:43 | Atualizado em 18/09/2025 às 0:10
Os irmãos, sócios e sommeliers da Entre Vinhos, Leonardo Duarte, Luis Figueiredo e Eduarda Figueiredo
Os irmãos, sócios e sommeliers da Entre Vinhos, Leonardo Duarte, Luis Figueiredo e Eduarda Figueiredo - Crédito: Catêrine Costa/ JC Imagem

O Entre Vinhos Wine Bar e Restaurante, em Boa Viagem, celebrou seu quinto aniversário nesta quarta-feira (17). O evento, que marcou a trajetória do estabelecimento, foi uma celebração dos sócios e irmãos Luiz Figueiredo, Eduarda Figueiredo e Leonardo Buarque, que receberam amigos e clientes na unidade da Rua Francisco da Cunha.

Fundado durante a pandemia, o Entre Vinhos foi idealizado com o propósito de oferecer "emoção, harmonização e experiências inesquecíveis". Luiz Figueiredo destacou a superação dos desafios e a alegria de completar cinco anos.

A comemoração de aniversário vai além da data. Leonardo Buarque anunciou que todo o mês de setembro será de celebrações. O restaurante lançou um novo bar com uma carta de drinques, além de um novo menu de primavera. A programação especial inclui eventos de cultura, arte, gastronomia e música.

Entre as novidades, está a exposição "Baco e Arte", da artista Thina Cunha. A mostra é uma homenagem a grandes produtores de vinho, com obras que narram a história de figuras importantes do setor, representadas por esculturas. A exposição estará disponível para visitação nos próximos 60 dias.

A sócia Eduarda Figueiredo também expressou sua emoção com o aniversário, ressaltando o crescimento do Entre Vinhos, que se consolidou como um ponto de referência para os amantes de vinho e boa gastronomia na Zona Sul do Recife.

