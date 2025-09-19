Shoppings do Grupo JCPM estão entre os melhores do país em satisfação do cliente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os shoppings RioMar Recife, RioMar Fortaleza e Salvador Shopping foram reconhecidos nacionalmente pela qualidade na experiência oferecida aos clientes. Os três empreendimentos, administrados pelo Grupo JCPM, receberam o certificado do Experience Awards 2025, entregue na quinta-feira (18), durante o Latam Retail Show, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A certificação é promovida pela SoluCX, em parceria com a Gouvêa Experience, e tem como base o NPS (Net Promoter Score), índice calculado a partir da avaliação direta de consumidores. Ao todo, mais de 1,6 mil marcas participam da pesquisa, que identifica as empresas com desempenho acima da média em seus setores.

Histórico de conquistas

O reconhecimento não é novidade para os shoppings do grupo. O Salvador Shopping já soma três edições consecutivas com o selo e foi premiado em 2022 como destaque da categoria. O RioMar Recife, por sua vez, conquistou o primeiro lugar em 2023.

“Estar entre as marcas certificadas no segmento de shopping centers — e, principalmente, ver três empreendimentos do Grupo JCPM nesse seleto grupo — reforça o nosso compromisso em entregar experiências consistentes, memoráveis e de alto nível”, afirma Danielle Viana, diretora de Marketing do Grupo.

Para Henrique Medeiros, superintendente do RioMar Recife, o resultado tem ainda mais valor por vir diretamente da percepção do público. “Nós prezamos pela excelência na experiência e atendimento, reforçando nossa cultura de hospitalidade, e esse certificado é de extrema importância para o RioMar Recife, já que é concedido pelo mérito da avaliação dos clientes”, destaca.

Top 5 no setor de Shopping

Com 90 anos de trajetória, o Grupo JCPM figura entre os cinco maiores do país no setor de shoppings, com participação em 11 empreendimentos, sendo responsável pela gestão direta de sete deles. São mais de 618 mil metros quadrados de área bruta locável, dos quais 501 mil são próprios, além de mais de 3,4 mil colaboradores diretos e a geração de cerca de 40 mil postos de trabalho indiretos.

O grupo também mantém negócios no setor imobiliário, na produção de vinhos em Portugal e na comunicação, por meio do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC). Na área social, atua com a Fundação Pedro Paes Mendonça e o Instituto JCPM de Compromisso Social, que desenvolvem projetos de educação, cidadania e oportunidades para jovens das comunidades do entorno de seus empreendimentos.