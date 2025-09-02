Quiosque Solidário do RioMar Recife recebe a Fundação Terra em setembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Quiosque Solidário do RioMar Recife recebe, em setembro, a Fundação Terra, instituição que começou há 40 anos e hoje atua em diversos projetos. Com toda a renda das vendas revertida para a entidade, o espaço está localizado no Piso L1, em frente da loja O Boticário, e conta com vários produtos artesanais.

Entre os produtos que estão à venda no Quiosque Solidário estão roupas, como casacos, camisas, blusas, top de ginástica, além de itens religiosos, de decoração, brinquedos, roupas e pijamas infantis, entre outros.



Os projetos da Fundação Terra têm como objetivo integrar as famílias, ajudando suas necessidades básicas, ou seja, habitação e alimentação, saúde e educação (dentro das limitações financeiras da instituição). Sob o tema “Na Terra Para Servir”, a instituição busca sensibilizar voluntários e parceiros para a prática do serviço aos necessitados.

Roupas, itens artesanais e religiosos estão à venda no Quiosque Solidário - Divulgação

Sobre o Quiosque Solidário



O Quiosque Solidário é uma iniciativa de estímulo à geração de renda através da venda de artigos personalizados e artesanatos produzidos por voluntários e pessoas atendidas por instituições filantrópicas reconhecidas pela atuação em causas como acolhimento de crianças, tratamento de câncer, pessoas em situação de rua, mães de crianças com doenças raras, entre outras. Com curadoria do Instituto JCPM de Compromisso Social, a cada mês uma entidade diferente ocupa o espaço colaborativo.