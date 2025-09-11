fechar
Agenda | Notícia

Amplifica 2025: Olinda se transforma em palco de arte, moda e música

O festival tem como objetivo atrair visitantes interessados em experiências criativas e na celebração da diversidade cultural

Por Bruna Oliveira Publicado em 11/09/2025 às 15:38
Amplifica movimenta o Sítio Histórico de Olinda, no Grande Recife
Amplifica movimenta o Sítio Histórico de Olinda, no Grande Recife - Divulgação

A cidade de Olinda, no Grande Recife, se prepara para um fim de semana de efervescência cultural.

Entre os dias 12 e 14 de setembro, a Casa AMP 213, no Sítio Histórico, recebe a 4ª edição do Amplifica, evento que já se firmou como um dos principais espaços de valorização da arte, moda, gastronomia e da produção cultural independente na região.

Com entrada gratuita, o festival chega em sintonia com a programação da Mostra Internacional de Música de Olinda (MIMO), atraindo visitantes interessados em experiências criativas e na celebração da diversidade cultural.

O destaque desta edição é o artista Diogum, que apresenta instalações que unem ferro, luz e ancestralidade, resgatando símbolos da cultura afro-brasileira em homenagem aos Orixás e às memórias coletivas, sempre em diálogo com o presente.

Programação

Além das artes visuais, o público terá acesso a uma programação variada que inclui feira autoral, shows musicais, performances, literatura e experiências gastronômicas.

A já tradicional feijoada de domingo também está confirmada, reforçando o clima de convivência e troca cultural.

Serviço

Evento: Amplifica

Local: AMP 213 – Rua do Amparo, 213, Olinda

Datas: 12, 13 e 14 de setembro

Horários:

  • Sexta-feira: 16h às 23h
  • Sábado: 14h às 22h
  • Domingo: 12h às 19h

Mais informações no Instagram da AMP 213

