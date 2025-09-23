"Duo Repercuti Convida Tambores da Xambá" une percussão erudita ao sagrado dos tambores ancestrais no Recife

O Teatro do Parque será tomado por uma energia singular, carregada de ritmo e ancestralidade, no show “Duo Repercuti convida Tambores da Xambá”, na próxima quinta-feira, 25 de setembro, às 19h30. Formado pelos músicos Emerson Rodrigues e Emerson Coelho, o duo chega a um dos palcos mais tradicionais da cidade, após passar por espaços mais compactos e aconchegantes como o Teatro Hermilo e o Teatro Marco Camarotti. Dessa vez, o encontro do som dos tambores com a marimba promete uma experiência sensorial intensa, com cinco artistas pretos no palco.

Será a segunda oportunidade do público recifense conferir a “sonoridade afrossinfônica” do Repercuti, aliada à potência e simbolismo dos Tambores da Nação Xambá, ícone da cultura afro-pernambucana. A apresentação é viabilizada pela PNAB, do Governo Federal, via Prefeitura do Recife, pela Secretaria de Cultura do Recife, e integra um projeto de circulação do duo, estreado em Salvador no Festival 2 de Julho.

Fugindo do padrão esperado para concertos instrumentais, o show oferece um mergulho nas raízes da música das religiões afro-brasileiras, com os tambores sendo verdadeiros instrumentos sagrados. Além disso, o repertório inclui composições do álbum de estreia “O Som das Baquetas”, criado em parceria com Amaro Freitas e Henrique Albino, mesclando robustez e delicadeza sonora.

O programa inclui desde peças desafiadoras como “Pakiparabaki” (Henrique Albino) e “Chorinho Bom” (Beto Hortis), até criações do trio Tamboreando, como “Lua da Bela Vista” e “Batuque”. Há ainda espaço para cantos tradicionais do candomblé em iorubá, como a saudação a Ogum, interpretados por Emerson Rodrigues, Emerson Coelho, Beto, Memé e Thulio da Xambá.

Segundo Emerson Rodrigues, “Será uma noite exclusiva de música instrumental pernambucana, com novos arranjos e improvisações que ainda não apresentamos”. Esta é a terceira vez que o Duo Repercuti se apresenta junto aos músicos da Xambá, após shows no Teatro Hermilo Borba Filho e no Festival Panela do Jazz.

Origem

O Repercuti nasceu do encontro entre dois bacharéis em Percussão Erudita da UFPE, Emerson Coelho e Emerson Rodrigues, sendo o primeiro duo de percussão de Pernambuco ainda em atividade. O projeto busca dialogar entre a percussão sinfônica e popular, descolonizando a visão sobre instrumentos de teclado e aproximando-os da tradição afro-brasileira, ocupando espaços antes restritos à música erudita.

Serviço

Show: Duo Repercuti convida Tambores da Xambá

Quando: 25/09 (quinta-feira), às 19h30

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos: Gratuitos, com retirada pela plataforma Sympla

Acessibilidade: Audiodescrição disponível