Agenda | Notícia

Banda Caná Caiana celebra diversidade brasileira no Taca Mais Música

Show será realizado no Rooftop do Shopping Tacaruna nesta quinta-feira, 25 de setembro. Banda mistura diversos ritmos brasileiros na apresentação

Por Marilia Pessoa Publicado em 23/09/2025 às 14:41 | Atualizado em 23/09/2025 às 14:42
Banda Caná Caiana
Banda Caná Caiana - Divulgação

A Banda Caná Caiana se apresentará nesta quinta-feira (25) no ‘Taca Mais Música’. O show acontece no Rooftop do Shopping Tacaruna, no Recife.

A banda celebra a música brasileira em uma apresentação com uma mistura de forró, samba, brega, MPB e um toque de pop contemporâneo.

O repertório traz releituras de grandes nomes como Gilberto Gil e João Bosco, além de Vanessa da Mata, João Gomes e Gilsons.

Os shows acontecem gratuitamente no Rooftop do Shopping Tacaruna nas quintas-feiras, a partir das 19h.

