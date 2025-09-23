82ª Exposição Nordestina de Animais será realizada em novembro no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tradicional feira agropecuária acontecerá de 7 a 16 de novembro no Parque de Exposições do Cordeiro e deve reunir mais de 200 mil visitantes

A Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados confirmou sua 82ª edição para o período de 7 a 16 de novembro, no Parque de Exposições do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Considerado um dos maiores eventos agropecuários do Norte e Nordeste, o encontro deve atrair mais de 200 mil pessoas ao longo de nove dias.

A programação inclui a exibição de mais de três mil animais, entre bovinos, caprinos, ovinos, equinos, suínos, peixes, coelhos, aves e espécies silvestres. Além do espaço voltado ao agronegócio, o público terá acesso a atividades culturais e shows para diferentes faixas etárias.

Segundo os organizadores, o evento busca conciliar lazer familiar com oportunidades de negócios para criadores de várias regiões do país. Detalhes sobre horários e valores dos ingressos serão divulgados em breve.

Serviço

82ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados



7 a 16 de novembro



Parque de Exposições do Cordeiro – Zona Oeste do Recife



Programação completa, horários e ingressos serão divulgados em breve

