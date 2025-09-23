fechar
Pernambuco | Notícia

82ª Exposição Nordestina de Animais será realizada em novembro no Recife

Tradicional feira agropecuária acontecerá de 7 a 16 de novembro no Parque de Exposições do Cordeiro e deve reunir mais de 200 mil visitantes

Por JC Publicado em 23/09/2025 às 14:26
Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados confirma 82ª edição em novembro
Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados confirma 82ª edição em novembro - Tsuey Lan Bizzocchi/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados confirmou sua 82ª edição para o período de 7 a 16 de novembro, no Parque de Exposições do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Considerado um dos maiores eventos agropecuários do Norte e Nordeste, o encontro deve atrair mais de 200 mil pessoas ao longo de nove dias.

Leia Também

A programação inclui a exibição de mais de três mil animais, entre bovinos, caprinos, ovinos, equinos, suínos, peixes, coelhos, aves e espécies silvestres. Além do espaço voltado ao agronegócio, o público terá acesso a atividades culturais e shows para diferentes faixas etárias.

Segundo os organizadores, o evento busca conciliar lazer familiar com oportunidades de negócios para criadores de várias regiões do país. Detalhes sobre horários e valores dos ingressos serão divulgados em breve.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Serviço

  • 82ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados
  • 7 a 16 de novembro
  • Parque de Exposições do Cordeiro – Zona Oeste do Recife
  • Programação completa, horários e ingressos serão divulgados em breve

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Emlurb realiza pintura de pontes do Bairro do Recife sem autorização do Iphan e recebe recomendação do Ministério Público Federal
PATRIMÔNIO

Emlurb realiza pintura de pontes do Bairro do Recife sem autorização do Iphan e recebe recomendação do Ministério Público Federal
Previsão do tempo: Pernambuco inicia a semana com variação de nuvens e chance de chuva fraca nesta segunda-feira (22)
Meteorologia

Previsão do tempo: Pernambuco inicia a semana com variação de nuvens e chance de chuva fraca nesta segunda-feira (22)

Compartilhe

Tags