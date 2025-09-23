Recife sedia Conferência Água+ e lidera debate sobre futuro dos oceanos e clima
Evento reúne especialistas, representantes governamentais, movimentos sociais, estudantes e setor empresarial para discutir mudanças climáticas e mais
A IV Conferência Água+ acontecerá no Recife entre 24 e 26 de setembro. O evento reunirá no Cais do Sertão especialistas, representantes governamentais, movimentos sociais, estudantes e setor empresarial para discutir mudanças climáticas, gestão das águas, transição energética, governança ambiental, justiça climática e futuro dos oceanos.
Além disso, serão oferecidos serviços gratuitos para os inscritos.
Em preparação para a COP30, o Capibaribe Festival 2025 sediará a conferência "Do Mar ao Sertão" no Recife, destacando a importância da cidade no debate sobre as mudanças climáticas.
O evento focará na interconexão entre as bacias dos rios Capibaribe, na capital, e Pajeú, no sertão, com atividades também em Serra Talhada.
A mesa de abertura, intitulada "Gestão integrada das águas e mudanças climáticas no cenário do Sertão ao Mar", reunirá especialistas para discutir a gestão hídrica.
“A Conferência Água+ é um espaço gratuito e aberto para todo mundo participar. Pensamos em uma programação plural e acessível, totalmente gratuita. A ideia é justamente engajar cada vez mais pessoas em torno da educação, da arte e da sustentabilidade. As mudanças que desejamos para já em termos de sustentabilidade e governança começam assim, nesses momentos coletivos de troca e de impacto positivo”, destaca a co-fundadora do Capibaribe Festival, Duda Carvalho.
No dia 26, em parceria com o Porto Digital, acontecerá o Ideathon Capibaribe Sustentável. A iniciativa convida jovens e profissionais a criarem soluções inovadoras para os desafios do Rio Capibaribe. Para participar, basta se inscrever pelo link na bio do Instagram @capibaribefestival.
Durante a conferência, a Emprel oferecerá serviços gratuitos, como massoterapia e agência de emprego. Outra novidade é a exposição de artes visuais “Do Sertão ao Mar, Águas e Seres de Pernambuco”, que dará voz a artistas de Serra Talhada.
Programação completa da Conferência Água+ 2025:
Quarta-feira, 24/09
Auditório
14h40 – 16h00 | Mesa 1: Gestão Integrada das Águas e Mudanças Climáticas no Cenário do Sertão ao Mar
• Mediadora: Cristiana Coutinho (UFPE – Recife)
• Suzana Montenegro (APAC – Recife)
• Antônio dos Anjos ( Sisar Alto Pajeú )
• Inamara Melo (MMA – Brasília)
Sala 01
16h00 – 17h30 | Painel 01: Como Captar Recursos para Projetos
• Ossi Ferreira (Gerente do Departamento Regional Nordeste da FINEP)
• Flávia Lucena Frédou (Diretora Científica da FACEPE)
Sala 02
16h40 | Pré-Enem com os Caras de Pau
Auditório
16h00 – 17h30 | Mesa 2: Planejamento Urbano e Governança Ambiental
• Moderadora: Margareth Grillo (Recife Parques)
• Sinézio Rodrigues Alves (Secretário de Meio Ambiente de Serra Talhada)
• Mariana Zerbone Alves de Albuquerque (Professora Associada da UFRPE do Departamento de História, geógrafa e doutora em Geografia Humana (USP)
• Jacques Ribemboim (Gerente-geral de Mudanças Climáticas da SEMAS)
Quinta-feira, 25/09
Auditório
09h00 – 10h30 | Mesa 3: Transição Energética e ESG – Desafios e Oportunidades para um Futuro Sustentável
• Moderador: Thomas Kiss (Pacto Global da ONU – Recife)
• Hugo Luiz de Queiroz (Superintendente Estadual do Banco do Nordeste)
• Karla Godoy Diretora-executiva de Inovação Econômica da Adepe)
Auditório
10h30 – 12h00 | Mesa 4: Territórios em Movimento – Mobilidade, Sustentabilidade e Justiça Social
• Mediadora: Patricia Xavier (Executiva da Rede Gera)
• Paulo da Silva Amaro Melo (Coletivo Recife MangueBoyz)
• Barbara Barbosa (Coordenadora da Ameciclo)
• Pedro Ribeiro (Secretário Executivo de Periferia de Pernambuco)
• Mayra Drielly (Coletivo Chié)
Sala Pajeú | OAB
09h30 – 12h00 | Painel 02
Sustentabilidade nas Cidades em torno do Rio Capibaribe – Importância do Diagnóstico Integrado • Dr. Cleonildo Painha (Presidente da Comissão de Proteção de Animais)
A sustentabilidade animal nos meios urbanos • Amanda Santos (Gerente de Inovação da Defesa dos Animais da SECTI)
Inteligência artificial e Sustentabilidade • Rafael Toscano (Secretário Executivo de Ciência, Tecnologia e Negócios na Secretaria de Transformação Digital Ciência e Tecnologia da Cidade do Recife (SECTI)).
Auditório
14h00 – 15h30 | Mesa 5: Educação e Possibilidades para a Sustentabilidade
• Mediadora: Anne Heloise (Centro Brasileiro de Justiça Climática)
• Silvanete Silva (UFRPE – Belo Jardim)
• Nathalia Borges (URD Atelier)
• Adijane Costa (Projeto Água Delas)
Auditório
15h30 – 17h00 | Mesa 6: Os Impactos das Mudanças Climáticas nos Territórios
(Parceria: Goles da Ciência – Marília Arruda)
• Moderadora: Marília Arruda (Goles de Ciência – Recife)
• Ranielle Vital (Presidente do Instituto Toró-Clima)
• Sarah Marques (Coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste)
• Amaro Afonso (Projeto Recife Mangue Boyz)
• Ulysses Albuquerque (UFPE – Centro de Biociências / Academia Pernambucana de Ciências)
Auditório
17h00 – 18h00 | Painel 03: Sensoriamento Remoto e o Futuro dos Oceanos
• Carmen González Castro (Pesquisadora do Institut de Ciències del Mar, em Vigo, Espanha)
• Luis Felipe de Melo Tassinari (UFPE e PEM Nordeste)
18h00 - 19h00 | Mesa 7: Tecnologia, inovação e Sustentabilidade
• Rafael Cunha (Secretário de Transformação Digital, Ciências e Tecnologia)
• Rafael Figueiredo (Secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Vice-presidente da Emprel)
Sexta-feira, 26/09
Porto Digital - 09h às 16h30
Ideathon
Edf Porto Digital, Cais do Apolo, 222 (sala a confirmar)