Recife sedia Conferência Água+ e lidera debate sobre futuro dos oceanos e clima

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento reúne especialistas, representantes governamentais, movimentos sociais, estudantes e setor empresarial para discutir mudanças climáticas e mais

Clique aqui e escute a matéria

A IV Conferência Água+ acontecerá no Recife entre 24 e 26 de setembro. O evento reunirá no Cais do Sertão especialistas, representantes governamentais, movimentos sociais, estudantes e setor empresarial para discutir mudanças climáticas, gestão das águas, transição energética, governança ambiental, justiça climática e futuro dos oceanos.

Além disso, serão oferecidos serviços gratuitos para os inscritos.

Em preparação para a COP30, o Capibaribe Festival 2025 sediará a conferência "Do Mar ao Sertão" no Recife, destacando a importância da cidade no debate sobre as mudanças climáticas.

O evento focará na interconexão entre as bacias dos rios Capibaribe, na capital, e Pajeú, no sertão, com atividades também em Serra Talhada.

A mesa de abertura, intitulada "Gestão integrada das águas e mudanças climáticas no cenário do Sertão ao Mar", reunirá especialistas para discutir a gestão hídrica.

“A Conferência Água+ é um espaço gratuito e aberto para todo mundo participar. Pensamos em uma programação plural e acessível, totalmente gratuita. A ideia é justamente engajar cada vez mais pessoas em torno da educação, da arte e da sustentabilidade. As mudanças que desejamos para já em termos de sustentabilidade e governança começam assim, nesses momentos coletivos de troca e de impacto positivo”, destaca a co-fundadora do Capibaribe Festival, Duda Carvalho.

No dia 26, em parceria com o Porto Digital, acontecerá o Ideathon Capibaribe Sustentável. A iniciativa convida jovens e profissionais a criarem soluções inovadoras para os desafios do Rio Capibaribe. Para participar, basta se inscrever pelo link na bio do Instagram @capibaribefestival.

Durante a conferência, a Emprel oferecerá serviços gratuitos, como massoterapia e agência de emprego. Outra novidade é a exposição de artes visuais “Do Sertão ao Mar, Águas e Seres de Pernambuco”, que dará voz a artistas de Serra Talhada.

Programação completa da Conferência Água+ 2025:

Quarta-feira, 24/09

Auditório

14h40 – 16h00 | Mesa 1: Gestão Integrada das Águas e Mudanças Climáticas no Cenário do Sertão ao Mar

• Mediadora: Cristiana Coutinho (UFPE – Recife)

• Suzana Montenegro (APAC – Recife)

• Antônio dos Anjos ( Sisar Alto Pajeú )

• Inamara Melo (MMA – Brasília)

Sala 01

16h00 – 17h30 | Painel 01: Como Captar Recursos para Projetos

• Ossi Ferreira (Gerente do Departamento Regional Nordeste da FINEP)

• Flávia Lucena Frédou (Diretora Científica da FACEPE)

Sala 02

16h40 | Pré-Enem com os Caras de Pau

Auditório

16h00 – 17h30 | Mesa 2: Planejamento Urbano e Governança Ambiental

• Moderadora: Margareth Grillo (Recife Parques)

• Sinézio Rodrigues Alves (Secretário de Meio Ambiente de Serra Talhada)

• Mariana Zerbone Alves de Albuquerque (Professora Associada da UFRPE do Departamento de História, geógrafa e doutora em Geografia Humana (USP)

• Jacques Ribemboim (Gerente-geral de Mudanças Climáticas da SEMAS)

Quinta-feira, 25/09

Auditório

09h00 – 10h30 | Mesa 3: Transição Energética e ESG – Desafios e Oportunidades para um Futuro Sustentável

• Moderador: Thomas Kiss (Pacto Global da ONU – Recife)

• Hugo Luiz de Queiroz (Superintendente Estadual do Banco do Nordeste)

• Karla Godoy Diretora-executiva de Inovação Econômica da Adepe)

Auditório

10h30 – 12h00 | Mesa 4: Territórios em Movimento – Mobilidade, Sustentabilidade e Justiça Social

• Mediadora: Patricia Xavier (Executiva da Rede Gera)

• Paulo da Silva Amaro Melo (Coletivo Recife MangueBoyz)

• Barbara Barbosa (Coordenadora da Ameciclo)

• Pedro Ribeiro (Secretário Executivo de Periferia de Pernambuco)

• Mayra Drielly (Coletivo Chié)

Sala Pajeú | OAB

09h30 – 12h00 | Painel 02

Sustentabilidade nas Cidades em torno do Rio Capibaribe – Importância do Diagnóstico Integrado • Dr. Cleonildo Painha (Presidente da Comissão de Proteção de Animais)

A sustentabilidade animal nos meios urbanos • Amanda Santos (Gerente de Inovação da Defesa dos Animais da SECTI)

Inteligência artificial e Sustentabilidade • Rafael Toscano (Secretário Executivo de Ciência, Tecnologia e Negócios na Secretaria de Transformação Digital Ciência e Tecnologia da Cidade do Recife (SECTI)).

Auditório

14h00 – 15h30 | Mesa 5: Educação e Possibilidades para a Sustentabilidade

• Mediadora: Anne Heloise (Centro Brasileiro de Justiça Climática)

• Silvanete Silva (UFRPE – Belo Jardim)

• Nathalia Borges (URD Atelier)

• Adijane Costa (Projeto Água Delas)

Auditório

15h30 – 17h00 | Mesa 6: Os Impactos das Mudanças Climáticas nos Territórios

(Parceria: Goles da Ciência – Marília Arruda)

• Moderadora: Marília Arruda (Goles de Ciência – Recife)

• Ranielle Vital (Presidente do Instituto Toró-Clima)

• Sarah Marques (Coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste)

• Amaro Afonso (Projeto Recife Mangue Boyz)

• Ulysses Albuquerque (UFPE – Centro de Biociências / Academia Pernambucana de Ciências)

Auditório

17h00 – 18h00 | Painel 03: Sensoriamento Remoto e o Futuro dos Oceanos

• Carmen González Castro (Pesquisadora do Institut de Ciències del Mar, em Vigo, Espanha)

• Luis Felipe de Melo Tassinari (UFPE e PEM Nordeste)

18h00 - 19h00 | Mesa 7: Tecnologia, inovação e Sustentabilidade

• Rafael Cunha (Secretário de Transformação Digital, Ciências e Tecnologia)

• Rafael Figueiredo (Secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Vice-presidente da Emprel)

Sexta-feira, 26/09

Porto Digital - 09h às 16h30

Ideathon

Edf Porto Digital, Cais do Apolo, 222 (sala a confirmar)

