Mostra Mel de Uruçu de Cinema recebe inscrições de curtas pernambucanos
Obras selecionadas farão parte da programação do evento no Cine Mascarenhas, em Macaparana, entre 28 e 30 de novembro. Saiba como se inscrever
Clique aqui e escute a matéria
A Mostra Mel de Uruçu, que está com inscrições abertas para curtas pernambucanos até o dia 30 de setembro.
O evento celebra a cultura do interior de Pernambuco, reunindo filmes que exploram o cotidiano e as tradições da região.
As obras selecionadas farão parte da programação oficial do evento, que acontece no Cine Mascarenhas, em Macaparana, na Zona da Mata de Pernambuco, entre 28 e 30 de novembro.
Podem participar curtas-metragens de até 20 minutos produzidos no interior de Pernambuco.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo formulário online.
A programação é dividida em três categorias, e os interessados devem escolher uma delas no momento da inscrição.
Mostra Capibaribe-mirim
Focada no público infantil, esta mostra apresenta curtas que exploram de forma lúdica a imaginação da Zona da Mata e do interior de Pernambuco.
Mostra Raízes
Aberta ao público geral, a categoria traz filmes de ficção que abordam o cotidiano, as tradições culturais e as mudanças sociais, tecnológicas e ambientais do interior.
Mostra Heranças
Destinada ao público geral, esta mostra é dedicada a documentários sobre mestres, personalidades da cultura popular e histórias únicas do interior pernambucano.
- Feira de estágios e empregos oferta mais de 200 oportunidades de trabalho, no Recife
- Recife e Jaboatão oferecem cursos gratuitos em criatividade, tecnologia e empreendedorismo; veja como se inscrever
- IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco apresentará 120 obras na Caixa Cultural Recife
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“A escolha dessa janela para o cinema produzido no interior foi pensada, justamente, como uma necessidade de reconhecimento. Isso porque o cinema que a gente faz carrega a marca de quem vive aqui, da nossa identidade, da nossa história”, conta o idealizador e diretor João Francisco.
A Mostra também traz uma programação que inclui roda de conversas, atividades de preservação do cinema e debates.
“Queremos que a mostra vá além da tela. É um espaço de encontro e troca de saberes, e as ações paralelas ampliam essa experiência”, explica João Francisco.