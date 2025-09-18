Mostra Mel de Uruçu de Cinema recebe inscrições de curtas pernambucanos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Obras selecionadas farão parte da programação do evento no Cine Mascarenhas, em Macaparana, entre 28 e 30 de novembro. Saiba como se inscrever

Clique aqui e escute a matéria

A Mostra Mel de Uruçu, que está com inscrições abertas para curtas pernambucanos até o dia 30 de setembro.

O evento celebra a cultura do interior de Pernambuco, reunindo filmes que exploram o cotidiano e as tradições da região.

As obras selecionadas farão parte da programação oficial do evento, que acontece no Cine Mascarenhas, em Macaparana, na Zona da Mata de Pernambuco, entre 28 e 30 de novembro.

Podem participar curtas-metragens de até 20 minutos produzidos no interior de Pernambuco.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo formulário online.

A programação é dividida em três categorias, e os interessados devem escolher uma delas no momento da inscrição.

Mostra Capibaribe-mirim

Focada no público infantil, esta mostra apresenta curtas que exploram de forma lúdica a imaginação da Zona da Mata e do interior de Pernambuco.

Mostra Raízes

Aberta ao público geral, a categoria traz filmes de ficção que abordam o cotidiano, as tradições culturais e as mudanças sociais, tecnológicas e ambientais do interior.

Mostra Heranças

Destinada ao público geral, esta mostra é dedicada a documentários sobre mestres, personalidades da cultura popular e histórias únicas do interior pernambucano.

“A escolha dessa janela para o cinema produzido no interior foi pensada, justamente, como uma necessidade de reconhecimento. Isso porque o cinema que a gente faz carrega a marca de quem vive aqui, da nossa identidade, da nossa história”, conta o idealizador e diretor João Francisco.

A Mostra também traz uma programação que inclui roda de conversas, atividades de preservação do cinema e debates.

“Queremos que a mostra vá além da tela. É um espaço de encontro e troca de saberes, e as ações paralelas ampliam essa experiência”, explica João Francisco.

