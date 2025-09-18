Feira de estágios e empregos oferta mais de 200 oportunidades de trabalho, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento acontece na próxima quinta-feira (25) e vai reunir alunos para diversas atividades voltadas para o desenvolvimento de carreira

A Feira de Estágios e Empregos 2025.2 vai oferecer mais de 200 vagas de trabalho. O evento acontece na próxima quinta (25), às 18h, e vai reunir empresas, profissionais e alunos para diversas atividades voltadas para o desenvolvimento de carreira.

Uma realização do Centro Universitário UniFBV Wyden, a feira será na Rua Jean Émile Favre, número 422, no bairro da Imbiribeira e tem a expectativa de receber cerca de 400 visitantes.

Segundo uma pesquisa do CIEE com o Instituto Locomotiva, 94% dos estudantes veem o estágio como o caminho mais eficaz para conquistar espaço no mercado de trabalho.

Para a representante da área de carreiras da Wyden, Eduarda Gomes, o objetivo da feira é trazer uma nova visão para o aluno do que é o mercado de trabalho e como se destacar nele.

“Ao participar da feira ele pode ir muito além de conseguir apenas uma oportunidade de emprego/estágio, ele consegue ter uma virada de chave em sua vida profissional”, destaca.

Programação



Entre os destaques na programação do evento estão: palestras, workshop de LinkedIn, simulação de entrevistas e stands de empresas parceiras, como a Red Bull, CIEE, IEL, Central de Talentos, Hub Nogueira, entre outras.

Além disso, os participantes têm acesso ao Speed Mentoring, que é um espaço para conversas rápidas com profissionais de várias áreas. E também poderão fazer fotos profissionais com maquiagem e participar do lançamento da plataforma Alumni.



