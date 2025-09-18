Frutuoso Advocacia inaugura núcleo criminal sob comando de Adeildo Nunes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Frutuoso Advocacia comemora 15 anos de história com a inauguração do Núcleo Criminal, sob a liderança de Adeildo Nunes, marcando uma nova fase.

No mesmo ano em que comemora 15 anos de atuação, a Frutuoso Advocacia avança em mais uma etapa dentro do setor jurídico. Para marcar esta data especial, o escritório lança seu núcleo criminal, uma área planejada com muito cuidado ao longo dos últimos anos.

O coquetel de inauguração do novo núcleo aconteceu na quinta-feira (18), na sede da firma, localizada na tradicional Rua Amélia, no bairro das Graças, os sócios André Frutuoso, Bartolomeu Bueno e Adeildo Nunes receberam convidados da área jurídica, como advogados, juízes e desembargadores, como também a imprensa, família, amigos e comissários.

Frutuoso Advocacia, coquetel de inauguração do núcleo criminal - JAILTON JR./JC IMAGEM Frutuoso Advocacia, coquetel de inauguração do núcleo criminal - JAILTON JR./JC IMAGEM Frutuoso Advocacia, coquetel de inauguração do núcleo criminal - JAILTON JR./JC IMAGEM Frutuoso Advocacia, coquetel de inauguração do núcleo criminal - JAILTON JR./JC IMAGEM Frutuoso Advocacia, coquetel de inauguração do núcleo criminal - JAILTON JR./JC IMAGEM

Nunes será o responsável por liderar o setor, trazendo consigo uma sólida experiência jurídica, com o objetivo de integrar sua expertise com os valores de tradição e inovação que sempre caracterizaram o escritório.

O jurista é juiz aposentado, advogado criminalista, escritor e agora se consolida como sócio da Frutuoso. "Para nós, é uma expectativa muito grande, pois vamos colocar um núcleo de excelência criminal comandado por um dos maiores nomes do direito no estado de Pernambuco, referência com vários livros publicados e possui um trabalho notório na área criminal", destacou André Frutuoso, sócio-fundador do escritório.