Focus Cia de Dança celebra 25 anos com espetáculos gratuitos e inéditos no Recife
Apresentações acontecem entre os dias 24 e 28 de setembro, de forma totalmente gratuita e inédita para o público da capital pernambucana
Diretamente do Rio de Janeiro, a Focus Cia de Dança desembarca na capital pernambucana para celebrar seus 25 anos de trajetória. Serão três apresentações feitas de forma gratuita no Recife, que acontecem entre os dias 24 e 28 de setembro.
Intitulada 'Circulação Petrobras 25 anos', a programação inédita tem início no dia 24 de setembro, no Centro de Artes e Comunicação (CAC) da Universidade Federal de Pernambuco. Lá, às 19h, ocorre a performance de 'Trupe', que acompanha o artista e os caminhos até onde o povo está.
Já no dia 26 de setembro, a companhia chega ao Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, para a 'De Bach a Nirvana', onde mescla a música erudita e o rock para uma apresentação ao vivo musical. Por fim, no dia 27 e mesmo local, a plateia poderá conferir 'Carlota – Focus Dança Piazzolla', um tributo ao tango por meio da dança contemporânea.
PE inaugura projeto no Nordeste
A 'Circulação Petrobras 25 anos' conta com patrocínio exclusivo da Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Em 2025, onde a capital pernambucana é a primeira a receber o projeto no Nordeste. Além das três apresentações citadas, 'Trupe' volta a acontecer em uma segunda sessão, no dia 28 de setembro, às 11h30, no Parque da Jaqueira, Zona Norte do Recife.
Alex Neoral, um dos fundadores da Focus Cia de Dança, destaca como as apresentações se complementam.
"Em ‘De Bach a Nirvana’ há uma volta no tempo muito significativa, início dos anos 2000, momento em que surge outra leitura da composição, mas o mesmo princípio que carimba o repertório da Focus: extrair do movimento e da música uma sintonia capaz de envolver a plateia de forma única. Ao dançarmos ‘Carlota’, de 2023, o público é convidado a contemplar a ponte entre o tango e a dança contemporânea conduzido pela obra de Piazzolla. ‘Trupe’ traduz nossa vontade permanente de ocupar todos os espaços, o palco está onde colocamos nossas obras", explica.
Os 25 anos da Focus Cia de Dança traduzem as 26 obras e 16 espetáculos da companhia ao longo dos anos, com apresentações em mais de 100 cidades brasileiras e diversos países, como Estados Unidos, Portugal, Itália, França e Alemanha.
O grupo ainda detém da Comenda da Ordem do Mérito Cultural, do Ministério da Cultura, maior condecoração da cultura brasileira e o título de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico de Natureza Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.
Serviço
“Trupe”
Dia 24 de setembro, às 19h
Centro de Artes da UFPE – Cidade Universitária
Acesso gratuito
Classificação: Livre | Duração: 35 minutos
“De Bach a Nirvana”
Dia 26 de setembro, às 20h
Teatro Luiz Mendonça: Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingresso: gratuito. Retirar bilhete através deste link
Classificação: Livre | Duração: 90 minutos
“Carlota – Focus Dança Piazzolla”
Dia 27 de setembro, às 20h
Teatro Luiz Mendonça: Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingresso: gratuito. Retirar bilhete através deste link
Classificação: 12 anos | Duração: 75 minutos
“Trupe”
Dia 28 de setembro, às 11h30
Parque da Jaqueira – Av. Rui Barbosa, s/n, Graças, Recife
Acesso gratuito
Classificação: Livre | Duração: 35 minutos