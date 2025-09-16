Cidade Negra leva turnê "De Agora em Diante" ao Recife em 2026
Show celebra mais de 30 anos de carreira de Toni Garrido e Bino Farias com clássicos do reggae e repertório inédito a capital pernambucana
Em 2026, o Recife será palco de um momento histórico da música brasileira: o retorno do Cidade Negra aos palcos com a turnê exclusiva “De Agora em Diante”. O espetáculo, que passará por várias capitais do país, promete emocionar o público pernambucano com a energia e a força de uma das maiores bandas de reggae do Brasil.
O show em Recife acontece no dia 20 de março de 2026 e celebra mais de três décadas de carreira de Toni Garrido e Bino Farias, em uma fase marcada por resistência, renovação e conexão profunda com os fãs. O repertório da apresentação vai reunir os clássicos que marcaram gerações, releituras especiais e novidades inéditas, oferecendo ao público uma experiência única que une passado, presente e futuro da banda.
Um dos destaques da turnê é a homenagem ao icônico álbum “Sobre Todas as Forças”, que completa 30 anos. O disco será celebrado em uma produção grandiosa, reafirmando o legado do grupo e sua identidade que mistura reggae, pop e mensagens de esperança.
“De agora em diante, o futuro tem batida, tem poesia, tem verdade”, resume Toni Garrido, reforçando a essência do espetáculo que chega à capital pernambucana.
Além de Recife, a turnê passará por cidades como São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Brasília e Rio de Janeiro.
O público pode acompanhar novidades e pré-venda de ingressos pelo Instagram oficial do Cidade Negra.