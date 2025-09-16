Aluguel no Recife tem forte alta e é o segundo mais caro do País; veja os preços
Pesquisa, que analisou o mercado de anúncios imobiliários online em 36 cidades, aponta que o movimento de alta no Recife é tendência de longo prazo
O preço do aluguel residencial na capital pernambucana segue em escalada. Em agosto, Recife registrou o quinto maior aumento de preços entre as capitais, com uma alta de 1,37% no mês, de acordo com o Índice FipeZAP de Locação Residencial. A valorização colocou a capital no ranking dos aluguéis mais caros do país, com o segundo maior valor médio de R$ 60,65 por metro quadrado, empatado com Belém. O valor fica atrás apenas de São Paulo (R$ 61,69/m²).
A pesquisa, que analisou o mercado de 36 cidades, aponta que o movimento de alta no Recife é uma tendência de longo prazo. No acumulado de 2025, o preço dos aluguéis na cidade subiu 9,39%, o sétimo maior avanço entre as capitais. Já na análise dos últimos 12 meses, a alta é ainda mais expressiva, atingindo 13,97%, o quinto maior crescimento nacional.
RETORNO PARA INVESTIDORES
A forte valorização do aluguel no Recife também se reflete na rentabilidade para investidores. Com um retorno anualizado de 8,41%, a cidade se destaca como a segunda capital mais rentável do país para quem opta por comprar um imóvel para alugar, superando o retorno médio de 5,94% de outras aplicações financeiras.
No cenário nacional, o Índice FipeZAP registrou um aumento médio de 0,66% nos preços de locação em agosto, interrompendo uma sequência de três meses de desaceleração. A alta mensal superou as variações do IPCA (-0,11%) e do IGP-M (+0,36%), demonstrando a força do mercado de locação residencial. Dos 22 capitais monitoradas, 20 apresentaram aumento nos preços no último mês.
VEJA O PREÇO DO ALUGUEL POR BAIRRO DO RECIFE
- PINA R$ 76,8 /m²
- PARNAMIRIM R$ 72,5 /m²
- BOA VIAGEM R$ 64,8 /m²
- ESPINHEIRO R$ 61,9 /m²
- TAMARINEIRA R$ 59,2 /m²
- MADALENA R$ 56,1 /m²
- SANTO AMARO R$ 56,0 /m²
- GRACAS R$ 56,0 /m²
- CASA AMARELA R$ 51,4 /m²
- CORDEIRO R$ 37,1 /m²