fechar
Metro Quadrado | Notícia

Aluguel no Recife tem forte alta e é o segundo mais caro do País; veja os preços

Pesquisa, que analisou o mercado de anúncios imobiliários online em 36 cidades, aponta que o movimento de alta no Recife é tendência de longo prazo

Por Lucas Moraes Publicado em 16/09/2025 às 5:00
A forte valorização do aluguel no Recife também se reflete na rentabilidade para investidores
A forte valorização do aluguel no Recife também se reflete na rentabilidade para investidores - DIEGO NIGRO / ACERVO JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

O preço do aluguel residencial na capital pernambucana segue em escalada. Em agosto, Recife registrou o quinto maior aumento de preços entre as capitais, com uma alta de 1,37% no mês, de acordo com o Índice FipeZAP de Locação Residencial. A valorização colocou a capital no ranking dos aluguéis mais caros do país, com o segundo maior valor médio de R$ 60,65 por metro quadrado, empatado com Belém. O valor fica atrás apenas de São Paulo (R$ 61,69/m²).

A pesquisa, que analisou o mercado de 36 cidades, aponta que o movimento de alta no Recife é uma tendência de longo prazo. No acumulado de 2025, o preço dos aluguéis na cidade subiu 9,39%, o sétimo maior avanço entre as capitais. Já na análise dos últimos 12 meses, a alta é ainda mais expressiva, atingindo 13,97%, o quinto maior crescimento nacional.

RETORNO PARA INVESTIDORES

A forte valorização do aluguel no Recife também se reflete na rentabilidade para investidores. Com um retorno anualizado de 8,41%, a cidade se destaca como a segunda capital mais rentável do país para quem opta por comprar um imóvel para alugar, superando o retorno médio de 5,94% de outras aplicações financeiras.

No cenário nacional, o Índice FipeZAP registrou um aumento médio de 0,66% nos preços de locação em agosto, interrompendo uma sequência de três meses de desaceleração. A alta mensal superou as variações do IPCA (-0,11%) e do IGP-M (+0,36%), demonstrando a força do mercado de locação residencial. Dos 22 capitais monitoradas, 20 apresentaram aumento nos preços no último mês.

VEJA O PREÇO DO ALUGUEL POR BAIRRO DO RECIFE

  • PINA R$ 76,8 /m²

  • PARNAMIRIM R$ 72,5 /m²

  • BOA VIAGEM R$ 64,8 /m²

  • ESPINHEIRO R$ 61,9 /m²

  • TAMARINEIRA R$ 59,2 /m²
     
  • MADALENA R$ 56,1 /m²

  • SANTO AMARO R$ 56,0 /m²
     
  • GRACAS R$ 56,0 /m²

  • CASA AMARELA R$ 51,4 /m²

  • CORDEIRO  R$ 37,1 /m²


 

 
 
 
 
 
 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Nova tentativa de roubo de aliança na Zona Norte do Recife
GANGUE DO OURO?

Nova tentativa de roubo de aliança na Zona Norte do Recife
De Gabi do Carmo a Mestre Nego Val: Grande Recife vive o Festival Tramas Negras
Agenda Cultural

De Gabi do Carmo a Mestre Nego Val: Grande Recife vive o Festival Tramas Negras

Compartilhe

Tags