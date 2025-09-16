Aluguel no Recife tem forte alta e é o segundo mais caro do País; veja os preços

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pesquisa, que analisou o mercado de anúncios imobiliários online em 36 cidades, aponta que o movimento de alta no Recife é tendência de longo prazo

Clique aqui e escute a matéria

O preço do aluguel residencial na capital pernambucana segue em escalada. Em agosto, Recife registrou o quinto maior aumento de preços entre as capitais, com uma alta de 1,37% no mês, de acordo com o Índice FipeZAP de Locação Residencial. A valorização colocou a capital no ranking dos aluguéis mais caros do país, com o segundo maior valor médio de R$ 60,65 por metro quadrado, empatado com Belém. O valor fica atrás apenas de São Paulo (R$ 61,69/m²).

A pesquisa, que analisou o mercado de 36 cidades, aponta que o movimento de alta no Recife é uma tendência de longo prazo. No acumulado de 2025, o preço dos aluguéis na cidade subiu 9,39%, o sétimo maior avanço entre as capitais. Já na análise dos últimos 12 meses, a alta é ainda mais expressiva, atingindo 13,97%, o quinto maior crescimento nacional.

RETORNO PARA INVESTIDORES

A forte valorização do aluguel no Recife também se reflete na rentabilidade para investidores. Com um retorno anualizado de 8,41%, a cidade se destaca como a segunda capital mais rentável do país para quem opta por comprar um imóvel para alugar, superando o retorno médio de 5,94% de outras aplicações financeiras.

No cenário nacional, o Índice FipeZAP registrou um aumento médio de 0,66% nos preços de locação em agosto, interrompendo uma sequência de três meses de desaceleração. A alta mensal superou as variações do IPCA (-0,11%) e do IGP-M (+0,36%), demonstrando a força do mercado de locação residencial. Dos 22 capitais monitoradas, 20 apresentaram aumento nos preços no último mês.

VEJA O PREÇO DO ALUGUEL POR BAIRRO DO RECIFE

PINA R$ 76,8 /m²





PARNAMIRIM R$ 72,5 /m²





BOA VIAGEM R$ 64,8 /m²





ESPINHEIRO R$ 61,9 /m²





TAMARINEIRA R$ 59,2 /m²





MADALENA R$ 56,1 /m²





SANTO AMARO R$ 56,0 /m²





GRACAS R$ 56,0 /m²





CASA AMARELA R$ 51,4 /m²





CORDEIRO R$ 37,1 /m²



