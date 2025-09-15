fechar
Vídeos | Notícia

Nova tentativa de roubo de aliança na Zona Norte do Recife

Mulher consegue escapar de criminoso que tentou roubar sua aliança; suspeita de ação de mesmo indivíduo em outros ataques na região

Por TV Jornal Publicado em 15/09/2025 às 10:33
Uma mulher conseguiu fugir após ser abordada por um motociclista que tentou roubar sua aliança no bairro da Torre, Zona Norte do Recife. A ação levanta suspeitas de que o mesmo indivíduo esteja envolvido em outros ataques na região.

Assalto frustrado

O caso foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o suspeito bloqueando o caminho da vítima, por volta das 18h30 às 18h40. Segundo as imagens, a vítima retornava do trabalho quando foi seguida e abordada pelo criminoso, próximo a um muro azul.

Ao perceber a aproximação, ela tentou desviar para a rua, mas o suspeito bloqueou seu caminho com a motocicleta. Ainda assim, ela conseguiu correr sem ser abordada novamente por ele.

Suspeita de reincidência

O modus operandi chamou atenção das autoridades: roupas similares e a forma de abordagem sugerem que o mesmo indivíduo tenha atacado outras mulheres na mesma região recentemente, chegando a roubar alianças de duas vítimas em um único dia.

Em outro caso, um homem tentou se passar por gesseiro para entrar em um prédio, mas foi impedido pelo porteiro. Autoridades alertam que qualquer indivíduo não identificado se aproximando de residências deve ser comunicado imediatamente.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

