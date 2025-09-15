De Gabi do Carmo a Mestre Nego Val: Grande Recife vive o Festival Tramas Negras
De 19 a 21 de setembro, festival promove arte, tradição e práticas antirracistas em atividades abertas para a população do Grande Recife
Com foco principal na dança, mas aberto a outras linguagens artísticas, o Festival Tramas Negras chega à sua segunda edição com apresentações no Recife e em Jaboatão dos Guararapes.
O evento gratuito terá abertura oficial na próxima sexta-feira (19), no Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (MUAFO), no Bairro do Recife, e segue até o dia 21.
A proposta é reforçar o protagonismo das heranças africanas no Brasil como força criativa de múltiplas expressões culturais, reunindo rodas de conversa, apresentações, oficinas e vivências.
De acordo com Ivana Motta, idealizadora do festival, o Tramas Negras já se consolida como um espaço de resistência.
“Com esta iniciativa, nós afirmamos a ação política-artística. Partimos da cultura para abrir espaços de reflexões antirracistas que são tão importantes para toda a sociedade. Educação, ética e poesia estão presentes nesta edição”, explica.
Programação
Sexta-feira - 19/09
No dia da abertura do festival, às 17h, terá início a retirada de ingressos. A partir das 18h00, o Mestre Nego Val, do Quilombo do Mimbó, localizado no Piauí, e Elaine Albuquerque, do Quilombo do Catucá, e Pernambuco, realizam uma roda de conversa com o tema “Quilombos: culturas e saberes”, sob mediação de Ana Benedita.
Mais tarde, às 20h, o público confere o espetáculo “Catiço”, de João Petronílio, que conta com audiodescrição (10 fones disponíveis), classificação indicativa de 16 anos e capacidade para 50 pessoas.
Sábado - 20/09
No sábado (20), a programação começa no Paço do Frevo, na Praça do Arsenal, Bairro do Recife, às 9h30, com a oficina “Pagode do Mimbó: Ancestralidade e revolução dos quadris”, ministrada por Mestre Nego Val (PI).
O trabalho vai disponibilizar interpretação em LIBRAS. À tarde, a partir das 15h, o Viaduto de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, recebe a ocupação artística com apresentações de Coar Coletivo Artístico (15h), Ray Moniz – Rainha do Recife (15h30), DanceHall Queen Carla Santana (16h) e Coco do Rosário (16h40).
No mesmo dia, à noite, às 20h, o Espaço O Poste, na Rua do Riachuelo, na Boa Vista, será o local de encontro para quem quiser contemplar o espetáculo “Àwn Irúgbin”, do Núcleo O Postinho (PE), com classificação indicativa de 15 anos e capacidade para 40 pessoas.
Os ingressos serão distribuídos gratuitamente a partir das 19h.
Domingo - 21/09
No domingo (21), a oficina “Pagode do Mimbó: Ancestralidade e revolução dos quadris”, novamente com Mestre Nego Val, acontece no Paço do Frevo, a partir das 9h30. A atividade contará com interpretação em LIBRAS.
O encerramento será realizado no Centro de Cultura e Educação Daruê Malungo, na Rua Passarela, Peixinhos, a partir das 16h, com a performance “Pagode do Mimbó” (Mestre Nego Val – PI), seguida pela apresentação de culminância da oficina “Pagode do Mimbó: Ancestralidade e revolução dos quadris” (16h30) e da apresentação “Terreirada da Benção”, da artista Gabi do Carmo (PE), às 17h.
Todas as ações contarão com interpretação em LIBRAS.
O Festival Tramas Negras é uma realização da Okutá Produções, com apoio da Gira Articulações e da Nova Produções.
A iniciativa conta com incentivo do Ministério da Cultura e do Governo Federal, em parceria com a Secretaria de Cultura e o Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) Pernambuco.