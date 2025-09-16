fechar
Agenda | Notícia

Festival Cena CumpliCidades celebra música do Recife e da França em sua terceira semana

O festival oferece intercâmbio franco-brasileiro através da música, além de espetáculo teatral e jovens talentos da dança no Recife

Por Catêrine Costa Publicado em 16/09/2025 às 20:03
Banda Chanfrê
Banda Chanfrê - Crédito: Rogério Alves

Clique aqui e escute a matéria

O 18º Festival Internacional Cena CumpliCidades valoriza a música do Recife e da França em sua terceira semana, que acontece entre os dias 16 e 21 de setembro. No Teatro do Parque, a trombonista Neris Rodrigues apresenta seu projeto autoral de estreia, “Músicas do Mundo”, com orquestra e convidados, dia 19; e no dia seguinte, é a vez da Banda Chanfrê, com artistas franceses e pernambucanos, mostrar a mistura que surge quando a música francófona, o jazz, os ritmos do Recife e o rock se encontram.

Leia Também

A agenda reúne teatro, música e dança, além da tradicional “Mostra Cena de Coreografias”, que valoriza companhias profissionais e jovens artistas em formação oriundos de dez cidades de Pernambuco, mais Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Teatro – A cena teatral abre a terceira semana, nesta terça-feira (16), com a montagem pernambucana “Se Eu Fosse Malcolm?”, de Eron Villar e DJ Vibra. Inspirada no legado do ativista Malcolm X, a obra combina narrativa épica, poesia de protesto e música identitária em uma estética minimalista e decolonial. A apresentação gratuita é às 19h, na Escola João Pernambuco, localizada no bairro da Várzea, no Recife.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Música – A música ganha destaque no Teatro do Parque em duas noites seguidas. Na sexta-feira (19), às 20h, a trombonista Neris Rodrigues apresenta o show de lançamento de seu primeiro projeto autoral, “Músicas do Mundo”. O espetáculo reúne influências do frevo, samba, chorinho, baião, funk e sonoridades afro-ameríndias em oito faixas instrumentais, com orquestra e convidados, reafirmando a potência da música instrumental como expressão de diversidade e resistência.

No sábado (20), também às 20h, o palco do Teatro do Parque recebe a Banda Chanfrê. Formado por músicos franceses e pernambucanos, o grupo apresenta um espetáculo que costura com frescor a música francófona, o jazz, os ritmos do Recife e o rock. No repertório, releituras de Serge Gainsbourg, Alain Bashung e Jacques Higelin se misturam a composições autorais que traduzem o espírito cosmopolita do projeto.

A força da banda está também na potência de sua formação: Boris Gasnier (voz), François Tardieux, Bertrand Cozic e Lucca Tardieux (guitarras), Allysson Velez (bateria e percussão) e Marcos Matias (percussão), além de Alexandre Dengue (contrabaixo), um dos fundadores da Nação Zumbi. Em cena, a Chanfrê entrega uma fusão pulsante entre tradição e invenção, se firmando como o encontro franco-brasileiro mais aguardado desta edição.

Mostra de Coreografias – De 17 a 21 de setembro, o Teatro de Santa Isabel recebe a “Mostra Cena de Coreografias – Ampliando Fronteiras”. O evento reúne companhias profissionais e jovens artistas em formação, vindos de dez cidades de Pernambuco, além da Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo. Com diversidade de linguagens, do contemporâneo às danças urbanas, étnicas, jazz e manifestações populares do Nordeste, a Mostra reafirma o compromisso do Cena com a circulação, a formação e o encontro de diferentes gerações da dança.

Realizado pela Associação Cultural Artistas Integrados, o Cena CumpliCidades conta com incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco; apoio cultural da Temporada França-Brasil 2025, Aliança Francesa, Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Laboratório de Extensão e Ensino de Dança da UFPE (LEED); e cooperação do Cena Expandida e Festival Internacional Cena Noronha.

SERVIÇO

18º Festival Internacional Cena CumpliCidades
De 4 a 28 de setembro de 2025
Teatros: Santa Isabel, Parque, Hermilo, Apolo e Luiz Mendonça (Recife) e Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Olinda)
Programação e ingressos: cenacumplicidades.com
Mais informações: @ccumplicidades

Programação Cena CumpliCidades | Semana 3

16/09 (terça)
19h | Escola Municipal de Arte João Pernambuco (Rua Barão de Muribeca, 116, Várzea)
“Se Eu Fosse Malcolm?” – Eron Villar e DJ Vibra (PE)
Gratuito

17 a 21/09 (quarta a domingo)
Teatro de Santa Isabel
Mostra Cena de Coreografias – Ampliando Fronteiras
Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

19/09 (sexta)
20h | Teatro do Parque
“Músicas do Mundo” – Neris Rodrigues (PE)
Ingressos: R$ 20 (meia para todos)

20/09 (sábado)
20h | Teatro do Parque
Show da Banda Chanfrê – França/Brasil
Ingressos: R$ 20 (meia para todos)

Leia também

Aluguel no Recife tem forte alta e é o segundo mais caro do País; veja os preços
MERCADO IMOBILIÁRIO

Aluguel no Recife tem forte alta e é o segundo mais caro do País; veja os preços
Metrô do Recife: Raquel Lyra quer antecipar R$ 1 bilhão em investimento da União para melhorias imediatas
Metrô do Recife

Metrô do Recife: Raquel Lyra quer antecipar R$ 1 bilhão em investimento da União para melhorias imediatas

Compartilhe

Tags