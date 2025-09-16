Festival Cena CumpliCidades celebra música do Recife e da França em sua terceira semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O festival oferece intercâmbio franco-brasileiro através da música, além de espetáculo teatral e jovens talentos da dança no Recife

Clique aqui e escute a matéria

O 18º Festival Internacional Cena CumpliCidades valoriza a música do Recife e da França em sua terceira semana, que acontece entre os dias 16 e 21 de setembro. No Teatro do Parque, a trombonista Neris Rodrigues apresenta seu projeto autoral de estreia, “Músicas do Mundo”, com orquestra e convidados, dia 19; e no dia seguinte, é a vez da Banda Chanfrê, com artistas franceses e pernambucanos, mostrar a mistura que surge quando a música francófona, o jazz, os ritmos do Recife e o rock se encontram.

A agenda reúne teatro, música e dança, além da tradicional “Mostra Cena de Coreografias”, que valoriza companhias profissionais e jovens artistas em formação oriundos de dez cidades de Pernambuco, mais Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Teatro – A cena teatral abre a terceira semana, nesta terça-feira (16), com a montagem pernambucana “Se Eu Fosse Malcolm?”, de Eron Villar e DJ Vibra. Inspirada no legado do ativista Malcolm X, a obra combina narrativa épica, poesia de protesto e música identitária em uma estética minimalista e decolonial. A apresentação gratuita é às 19h, na Escola João Pernambuco, localizada no bairro da Várzea, no Recife.

Música – A música ganha destaque no Teatro do Parque em duas noites seguidas. Na sexta-feira (19), às 20h, a trombonista Neris Rodrigues apresenta o show de lançamento de seu primeiro projeto autoral, “Músicas do Mundo”. O espetáculo reúne influências do frevo, samba, chorinho, baião, funk e sonoridades afro-ameríndias em oito faixas instrumentais, com orquestra e convidados, reafirmando a potência da música instrumental como expressão de diversidade e resistência.

No sábado (20), também às 20h, o palco do Teatro do Parque recebe a Banda Chanfrê. Formado por músicos franceses e pernambucanos, o grupo apresenta um espetáculo que costura com frescor a música francófona, o jazz, os ritmos do Recife e o rock. No repertório, releituras de Serge Gainsbourg, Alain Bashung e Jacques Higelin se misturam a composições autorais que traduzem o espírito cosmopolita do projeto.

A força da banda está também na potência de sua formação: Boris Gasnier (voz), François Tardieux, Bertrand Cozic e Lucca Tardieux (guitarras), Allysson Velez (bateria e percussão) e Marcos Matias (percussão), além de Alexandre Dengue (contrabaixo), um dos fundadores da Nação Zumbi. Em cena, a Chanfrê entrega uma fusão pulsante entre tradição e invenção, se firmando como o encontro franco-brasileiro mais aguardado desta edição.

Mostra de Coreografias – De 17 a 21 de setembro, o Teatro de Santa Isabel recebe a “Mostra Cena de Coreografias – Ampliando Fronteiras”. O evento reúne companhias profissionais e jovens artistas em formação, vindos de dez cidades de Pernambuco, além da Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo. Com diversidade de linguagens, do contemporâneo às danças urbanas, étnicas, jazz e manifestações populares do Nordeste, a Mostra reafirma o compromisso do Cena com a circulação, a formação e o encontro de diferentes gerações da dança.

Realizado pela Associação Cultural Artistas Integrados, o Cena CumpliCidades conta com incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco; apoio cultural da Temporada França-Brasil 2025, Aliança Francesa, Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Laboratório de Extensão e Ensino de Dança da UFPE (LEED); e cooperação do Cena Expandida e Festival Internacional Cena Noronha.

SERVIÇO

18º Festival Internacional Cena CumpliCidades

De 4 a 28 de setembro de 2025

Teatros: Santa Isabel, Parque, Hermilo, Apolo e Luiz Mendonça (Recife) e Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Olinda)

Programação e ingressos: cenacumplicidades.com

Mais informações: @ccumplicidades

Programação Cena CumpliCidades | Semana 3

16/09 (terça)

19h | Escola Municipal de Arte João Pernambuco (Rua Barão de Muribeca, 116, Várzea)

“Se Eu Fosse Malcolm?” – Eron Villar e DJ Vibra (PE)

Gratuito

17 a 21/09 (quarta a domingo)

Teatro de Santa Isabel

Mostra Cena de Coreografias – Ampliando Fronteiras

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

19/09 (sexta)

20h | Teatro do Parque

“Músicas do Mundo” – Neris Rodrigues (PE)

Ingressos: R$ 20 (meia para todos)

20/09 (sábado)

20h | Teatro do Parque

Show da Banda Chanfrê – França/Brasil

Ingressos: R$ 20 (meia para todos)