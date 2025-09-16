fechar
Luna Vitrolira leva poesia falada do Recife para o mundo

Poeta pernambucana lança livro, participa de festivais e leva poesia falada a Portugal, França, Inglaterra, Alemanha e Espanha. Saiba mais

Por Catêrine Costa Publicado em 16/09/2025 às 18:56
Luna Vitrolira
Luna Vitrolira - Crédito: Ícaro Silva

A literatura brasileira vive um momento raro: em setembro, a poeta, performer e pesquisadora Luna Vitrolira, de Recife (PE), embarca para sua primeira Eurotour literária, uma iniciativa inédita para a cena contemporânea da poesia falada no país. Em pouco mais de um mês, Luna passará por Portugal, França, Inglaterra, Alemanha e Espanha, participando de festivais internacionais, lançando livro, ministrando oficinas e apresentando performances que unem palavra, corpo e música.

Tradicionalmente, turnês pela Europa são realizadas por músicos, mas Luna inaugura um novo caminho para escritoras e poetas brasileiras. O destaque da viagem é o lançamento do livro “Memória Tem Águas Espessas”, que será apresentado em Lisboa (23/9, Livraria Travessa – Galeria Verso) e em Óbidos, durante o prestigiado Festival FÓLIO (13/10). A obra traz reflexões sobre negritude, ancestralidade e colonialismo, ressignificando a presença de uma mulher negra nordestina nos países colonizadores.

A agenda internacional inclui ainda a abertura do Festival de Poesia de Lisboa (25/9), oficina no mesmo festival (26/9), performance no Middle Ground Festival, em Berlim (10/10), além da participação no Festival F.A.L.A. em Madrid (16 a 18/10). Há também articulações em Paris (Encontro de literatura e performance poética musical - Expo Favela 2025) e Leeds.

“Não estou indo no porão de um navio negreiro, mas como artista, representando Recife, Pernambuco e o Brasil no século XXI. É uma conquista coletiva, da literatura falada, da poesia negra e nordestina”, afirma Luna.

Programação no Brasil

Antes da viagem, Luna cumpre uma robusta agenda nacional. Após passar por diferentes unidades do Sesc em São Paulo, a multiartista estará no Rio de Janeiro, entre 17 e 20 de setembro. Ela se junta ao grupo Mulheres de Repente no Sesc Niterói, em uma Imersão Literária dedicada à Mesa de Glosas, forma de poesia improvisada típica do Sertão do Pajeú. Serão três dias de oficinas gratuitas (17 a 19/9, das 18h às 20h), culminando em apresentação pública no dia 20/9, às 10h.

Representatividade e inéditos

Esta é possivelmente a primeira vez que uma autora pernambucana realiza uma turnê europeia de literatura com agenda contínua em diversos festivais. O feito adquire ainda mais relevância por partir de uma artista negra, nordestina e de periferia, que há anos investiga a potência da palavra falada como ferramenta política, poética e de resistência.

“A literatura tem vivido um momento de desvalorização no Brasil. Quero mostrar que é possível levar nossa voz adiante, conquistar espaços de visibilidade e ocupar festivais internacionais com a poesia produzida em Pernambuco”, completa Luna.

Sobre Luna Vitrolira

Luna Vitrolira é uma multiartista de destaque, sendo poeta, cantora, compositora, pesquisadora e palestrante. Com uma trajetória marcada pela oralidade e pela poética das vozes, já se apresentou em eventos como a Flip e a Bienal do Livro de Pernambuco. Além de sua carreira artística, Luna é uma voz ativa em projetos de inclusão social e equidade de gênero, atuando em programas voltados para as juventudes periféricas.

Natural de Recife e criada em Paulista/PE, iniciou sua trajetória artística aos 15 anos na cena da poesia falada, no sertão do Pajeú. Para Luna, a poesia é uma forma de existir, conectando-a ao mundo e à espiritualidade. Sua obra reflete processos de autorreconhecimento e de cura, marcados por sua busca por raízes ancestrais. “Memória Tem Águas Espessas” nasce dessa imersão na memória canavieira da Zona da Mata de Pernambuco, abordando temas como ancestralidade, perdão e identidade, influenciado por escritoras negras como Conceição Evaristo e Grada Kilomba.

Luna estreou na literatura com “Aquenda - o amor às vezes é isso”, finalista do Prêmio Jabuti em 2019, transformado em projeto transmídia. É também idealizadora do projeto Mulheres de Repente e jurada de prêmios como o Jabuti e o Oceanos. Atualmente atua como CMO da 99Jobs, em iniciativas de equidade de gênero e combate ao racismo.

Serviço

Brasil — Rio de Janeiro
17 a 19/9 – Sesc Niterói: Oficinas de Mesa de Glosas (18h às 20h)
20/9 – Sesc Niterói: Apresentação pública da Mesa de Glosas (10h)

Europa
23/9 – Lisboa (Portugal): Lançamento do livro Memória Tem Águas Espessas – Livraria Travessa – Galeria Verso (19h30)
25/9 – Lisboa: Abertura do Festival de Poesia de Lisboa – Performance Em Nome da Liberdade
26/9 – Lisboa: Oficina “De Repente uma Glosa” – Festival de Poesia de Lisboa
27/9 – Porto (Portugal): Lançamento do livro Memória Tem Águas Espessas – Casa Odara
02/10 – Paris (França): Encontro de literatura e performance poética musical – Expo Favela 2025 Paris (17h)
10/10 – Berlim (Alemanha): Performance no Festival Middle Ground – Haus der Kulturen der Welt (17h)
12/10 – Óbidos (Portugal): Mesa de conversa – Festival FÓLIO (11h30)
13/10 – Óbidos: Lançamento do livro Memória Tem Águas Espessas – Festival FÓLIO (19h)
16 a 18/10 – Madrid (Espanha): Participação no Festival F.A.L.A. (Festival de autorxs Latinxs Americanxs)

