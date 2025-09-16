Caike Souza lança álbum autoral e fará show no Recife em outubro
Caike Souza lança 'Entre Flores e Dores' em 5 de setembro e estreia o show em Recife, 11 de outubro — um álbum autoral que revela o lado compositor
Após duas turnês nacionais de sucesso, lançamento de singles autorais, abraços e likes de artistas como Milton Nascimento e Elba Ramalho e 50 milhões de visualizações nas redes com suas versões intimistas para músicas de grandes autores, é chegada a hora de Caike Souza mostrar seu viés compositor em um disco inteiro composto por ele.
“Entre Flores e Dores”, que chegou às plataformas em 5 de setembro, já tem data marcada para estrear nos palcos: o show inaugural será no Recife, dia 11 de outubro, no Teatro Luiz Mendonça. A partir de R$ 40, os ingressos já estão à venda na plataforma Inti.
“Um álbum autoral é uma virada de chave na vida do artista, uma virada conceitual. Eu gosto de escrever coisas atípicas”, diz o pernambucano de Arcoverde, aos 23 anos, um dos principais representantes da nova geração na música.
Além das inéditas, o repertório do show traz canções de nomes como Caetano Veloso e Cazuza, que apresentaram Caike ao grande público através de seu canto e piano nas redes.
O título “Entre Flores e Dores”, conta Caike, partiu da diversidade das composições, do sentimento que permeia cada uma delas e do fato de lidar com um assunto tão delicado como o amor. Gravado em São Paulo, em maio, com produção de Jeff Pina, o álbum tem dez músicas e participações de Solange Almeida, Saulo Fernandes e Martins. “Um disco dá carta branca para você brincar mais, está muito diverso.”
“Nas coisas tão mais lindas” é o xodó do autor: com um toque de piano com cordas, reflete o fascínio que Caike tem em escrever canções tristes. “Há de Ser Pra Sempre”, com Martins, é mais singela, uma história de amor. A faixa com Saulo Fernandes, “Balançar Com Você”, é dançante, lembrando um pouco a MPB de Marina Lima e Rita Lee, com guitarras. Já a participação de Solange Almeida, uma gigante do forró, em “Sem Pisar no Chão”, começou com o feat de Caike no DVD de Dorgival Dantas, do qual ambos participaram. “Eu a escrevi pensando na Solange, a música ficou a cara dela, me apeguei ao forró”, diz o pernambucano.
Voz, violão e piano, Caike estará em cena acompanhado dos músicos Parrô (sax tenor), Sandro, O Gordo (trombone), Jorge Neto (trompete), Caio Henrique (sax alto), Victor Gran (guitarra e violão), Sidney Ângelo (bateria), Gabriel Marques (contrabaixo) e Davi Silveira (teclado). A realização do show é das produtoras pernambucanas Art Rec Produções e Estandarte Eventos, que agenciam a carreira de Caike.
Serviço
Data e horário: 11 de outubro, às 20h
Local: Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu: Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife
Ingressos: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia). À venda na plataforma Inti.
Entrada: Valores e disponibilidade sujeitos à alteração pela bilheteria/organização.
Instagram: @caiikesouza
Compra de ingressos: https://teatroluizmendonca.byinti.com/…