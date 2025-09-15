fechar
Agenda | Notícia

O Mundo Mágico de Peter Pan chega ao Recife no dia 21 de setembro no Teatro Barreto Júnior

Espetáculo da Helena Siqueira Produções, com direção de Ivaldo Cunha Filho, promete encantar o público com música, magia e aventura

Por Catêrine Costa Publicado em 15/09/2025 às 23:11
O Mundo Mágico de Peter Pan
O Mundo Mágico de Peter Pan - Crédito: Barney Audiovisual

Clique aqui e escute a matéria

O espetáculo “O Mundo Mágico de Peter Pan”, da Helena Siqueira Produções, com adaptação e direção de Ivaldo Cunha Filho, volta aos palcos no dia 21 de setembro, às 16h, no Teatro Barreto Júnior.

Inspirado na obra de J. M. Barrie, o espetáculo acompanha três irmãos — Wendy, João e Miguel — que são transportados por Peter Pan para a fantástica Terra do Nunca.

Os irmãos sempre ouviam histórias sobre Peter Pan antes de dormir, contadas por sua mãe. Uma noite, Peter Pan e Sininho entram no quarto das crianças na tentativa de recuperar a sombra de Peter, que tinha se soltado. Então, os irmãos acordam e acabam sendo convencidos por eles a ir à Terra do Nunca, um lugar mágico habitado por sereias, meninos perdidos, índios, Capitão Gancho e seus piratas.

Na Terra do Nunca, os irmãos Darling conhecem um mundo novo, livre das responsabilidades que costumavam carregar em suas vidas em Londres. Eles se deparam com a total liberdade de criar suas próprias regras e viver da maneira que quiserem — um aspecto marcante em toda a história.

Mas tudo se torna um caos nessa ilha encantada quando o temível Capitão Gancho decide acabar com a alegria de Peter e sua turma, raptando Wendy. Ao perceber o sumiço de Wendy, toda a turma parte em seu resgate para derrotar o capitão.

Você pode voar e se aventurar com Peter Pan, Sininho e os irmãos Darling no dia 21 de setembro, às 16h, no Teatro Barreto Júnior. Com personagens divertidos e muita música, Peter Pan é um espetáculo que encanta públicos de todas as idades.

Elenco

  • Thiago Augusto — Peter Pan
  • Yasmin Lima — Sininho
  • Drailton Oliveira — Capitão Gancho / Senhor Darling
  • Beatriz Siqueira — Wendy Darling
  • Francisco Torres — Miguel Darling
  • Gui Timys — João Darling
  • Jéssica Viana — Sra. Darling / Sereia
  • Faby Jordanne — Pirata Billy Jack
  • Juan Elias — Pirata Barrica / Chefe Trovão
  • Lucas Hector — Pirata Smith
  • Vicente Simas — Pirata Caolho
  • Jefferson Victor — Bicudo
  • João Alberth — Deleve / Ensemble
  • Nickolas Brendon — Cabelinho
  • Gracielly Miranda — Princesa Tigrinha / Ensemble
  • Maissya Vasconcelos — Ensemble

