O Mundo Mágico de Peter Pan chega ao Recife no dia 21 de setembro no Teatro Barreto Júnior
Espetáculo da Helena Siqueira Produções, com direção de Ivaldo Cunha Filho, promete encantar o público com música, magia e aventura
O espetáculo “O Mundo Mágico de Peter Pan”, da Helena Siqueira Produções, com adaptação e direção de Ivaldo Cunha Filho, volta aos palcos no dia 21 de setembro, às 16h, no Teatro Barreto Júnior.
Inspirado na obra de J. M. Barrie, o espetáculo acompanha três irmãos — Wendy, João e Miguel — que são transportados por Peter Pan para a fantástica Terra do Nunca.
Os irmãos sempre ouviam histórias sobre Peter Pan antes de dormir, contadas por sua mãe. Uma noite, Peter Pan e Sininho entram no quarto das crianças na tentativa de recuperar a sombra de Peter, que tinha se soltado. Então, os irmãos acordam e acabam sendo convencidos por eles a ir à Terra do Nunca, um lugar mágico habitado por sereias, meninos perdidos, índios, Capitão Gancho e seus piratas.
Na Terra do Nunca, os irmãos Darling conhecem um mundo novo, livre das responsabilidades que costumavam carregar em suas vidas em Londres. Eles se deparam com a total liberdade de criar suas próprias regras e viver da maneira que quiserem — um aspecto marcante em toda a história.
Mas tudo se torna um caos nessa ilha encantada quando o temível Capitão Gancho decide acabar com a alegria de Peter e sua turma, raptando Wendy. Ao perceber o sumiço de Wendy, toda a turma parte em seu resgate para derrotar o capitão.
Você pode voar e se aventurar com Peter Pan, Sininho e os irmãos Darling no dia 21 de setembro, às 16h, no Teatro Barreto Júnior. Com personagens divertidos e muita música, Peter Pan é um espetáculo que encanta públicos de todas as idades.
Elenco
- Thiago Augusto — Peter Pan
- Yasmin Lima — Sininho
- Drailton Oliveira — Capitão Gancho / Senhor Darling
- Beatriz Siqueira — Wendy Darling
- Francisco Torres — Miguel Darling
- Gui Timys — João Darling
- Jéssica Viana — Sra. Darling / Sereia
- Faby Jordanne — Pirata Billy Jack
- Juan Elias — Pirata Barrica / Chefe Trovão
- Lucas Hector — Pirata Smith
- Vicente Simas — Pirata Caolho
- Jefferson Victor — Bicudo
- João Alberth — Deleve / Ensemble
- Nickolas Brendon — Cabelinho
- Gracielly Miranda — Princesa Tigrinha / Ensemble
- Maissya Vasconcelos — Ensemble