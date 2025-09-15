O Mundo Mágico de Peter Pan chega ao Recife no dia 21 de setembro no Teatro Barreto Júnior

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Espetáculo da Helena Siqueira Produções, com direção de Ivaldo Cunha Filho, promete encantar o público com música, magia e aventura

O espetáculo “O Mundo Mágico de Peter Pan”, da Helena Siqueira Produções, com adaptação e direção de Ivaldo Cunha Filho, volta aos palcos no dia 21 de setembro, às 16h, no Teatro Barreto Júnior.

Inspirado na obra de J. M. Barrie, o espetáculo acompanha três irmãos — Wendy, João e Miguel — que são transportados por Peter Pan para a fantástica Terra do Nunca.

Os irmãos sempre ouviam histórias sobre Peter Pan antes de dormir, contadas por sua mãe. Uma noite, Peter Pan e Sininho entram no quarto das crianças na tentativa de recuperar a sombra de Peter, que tinha se soltado. Então, os irmãos acordam e acabam sendo convencidos por eles a ir à Terra do Nunca, um lugar mágico habitado por sereias, meninos perdidos, índios, Capitão Gancho e seus piratas.

Na Terra do Nunca, os irmãos Darling conhecem um mundo novo, livre das responsabilidades que costumavam carregar em suas vidas em Londres. Eles se deparam com a total liberdade de criar suas próprias regras e viver da maneira que quiserem — um aspecto marcante em toda a história.

Mas tudo se torna um caos nessa ilha encantada quando o temível Capitão Gancho decide acabar com a alegria de Peter e sua turma, raptando Wendy. Ao perceber o sumiço de Wendy, toda a turma parte em seu resgate para derrotar o capitão.

Você pode voar e se aventurar com Peter Pan, Sininho e os irmãos Darling no dia 21 de setembro, às 16h, no Teatro Barreto Júnior. Com personagens divertidos e muita música, Peter Pan é um espetáculo que encanta públicos de todas as idades.

Elenco Thiago Augusto — Peter Pan

Yasmin Lima — Sininho

Drailton Oliveira — Capitão Gancho / Senhor Darling

Beatriz Siqueira — Wendy Darling

Francisco Torres — Miguel Darling

Gui Timys — João Darling

Jéssica Viana — Sra. Darling / Sereia

Faby Jordanne — Pirata Billy Jack

Juan Elias — Pirata Barrica / Chefe Trovão

Lucas Hector — Pirata Smith

Vicente Simas — Pirata Caolho

Jefferson Victor — Bicudo

João Alberth — Deleve / Ensemble

Nickolas Brendon — Cabelinho

Gracielly Miranda — Princesa Tigrinha / Ensemble

Maissya Vasconcelos — Ensemble