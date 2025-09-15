fechar
Parada da Diversidade de Pernambuco lota Parque Dona Lindu com em novo formato com shows, reforço de policiamento e revista no público

Pela primeira vez no formato concentrado, o evento recebeu ao palco artistas como Dany Myler, Gabi do Carmo, Mari & Rayane e mais artistas.

Por Daniela de Sá Publicado em 15/09/2025 às 19:49
24ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco
24ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco - Foto: Divulgação

A 24ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco transformou o Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, em um grande palco de celebração neste domingo (14).

Pela primeira vez no formato concentrado, o evento deixou de lado o tradicional desfile de trios elétricos e passou a acontecer na chamada Arena da Diversidade, reunindo shows, manifestações culturais e debates políticos das 8h às 17h.

O novo modelo garantiu mais segurança, organização e acessibilidade. O público foi revistado na entrada, em um esquema que contou com reforço de policiamento em toda a área do parque, garantindo tranquilidade durante a programação.

Foto: Divulgação
24ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco - Foto: Divulgação

A proposta é fortalecer ainda mais o sentido político e cultural da Parada, valorizando os artistas locais e recebendo uma dupla nacional, evitando dispersão e oferecendo uma estrutura melhor e com mais segurança para o público”, destacou Chopely Santos, organizadora da Parada.

O palco principal recebeu atrações como a dupla Mari & Rayane, fenômeno nacional, a estrela do brega Dany Myller, a sambista Gabi do Carmo, além de Big Black, MC Calixto, Banda Império, Bloco Obirin e o tradicional Afoxé Oxum Pandá.

Foto: Divulgação
24ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco - Foto: Divulgação

Também marcaram presença performances drag e apresentações culturais com nomes como DJ Cabeça, DJ Chell, Lilian Fonthinelly, Nega Jurema, Allura Nox, Fabiana Oliveira, Charlotte Delfina, Saiury Heiwa, Courtney, Diana Firce, BreG’Queens, As Frenéticas, Coco Fulô da Mata e Anderson Big Black.

Foto: Divulgação
24ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco - Foto: Divulgação
Foto: Divulgação
24ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco - Foto: Divulgação

