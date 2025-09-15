Cancelamento de show na Parada da Diversidade gera crítica de cantor: "Prejuízo foi enorme"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo o recifense Juan Guiã, apresentação estava prevista para às 16h, mas foi impedida pela Polícia Militar após atrasos na organização

Clique aqui e escute a matéria

O cantor pernambucano Juan Guiã teve o show cancelado na 24ª Parada da Diversidade de Pernambuco, realizada no último domingo (14), no Parque Dona Lindu, Zona Sul do Recife.

Segundo o artista, a apresentação estava prevista para às 16h, mas, devido a atrasos na programação, os equipamentos só puderam ser montados às 16h45, restando apenas 15 minutos até o encerramento oficial da festa.

Com isso, a apresentação foi cancelada a pedido da Polícia Militar, que precisava finalizar o evento às 17h. O cantor e sua empresária, Regina Guimarães, criticaram a organização, sob responsabilidade da Associação da Parada da Diversidade de Pernambuco (APDPE).

Este ano, a Parada estreou um novo formato, sem passeata, apenas com apresentações musicais.

Críticas à organização e atrasos no evento

"Foi garantido para gente pela produção do evento, pela logística e pela técnica, que nosso show seria iniciado às 4 horas da tarde a todo custo", disse Juan, em vídeo.

De acordo com ele, a organização havia oferecido dois horários: 8h e 16h. "A gente fechou um show que seria de 40 minutos e teremos aí 20 minutos pra execução da parte técnica", explicou.

O cantor contou ainda que tentou se comunicar com a produção desde as 15h. "Inicialmente ia atrasar 10 minutos. No final das contas, estavam dizendo que a gente ia começar só 16h30", relatou.

Juan destacou que o espetáculo envolvia mais de 18 profissionais, incluindo dançarinos prontos para entrar no palco. "Um trabalho que, para ser executado, é muito caro. Muito investimento de dinheiro, de tempo. Estou aqui hoje para falar não só sobre o que aconteceu comigo, mas porque isso representa o que vem acontecendo com tantos outros artistas".

O artista também tem sido crítico, nos últimos anos, da ausência de artistas LGBTQIAPN+ no palco principal da Parada.

Prejuízos para a equipe

A empresária e mãe do artista, Regina Guimarães, também apontou falhas na condução do evento por parte da APDPE. "Passaram semanas para divulgar o show de Juan como parte da programação, foram totalmente inflexíveis na negociação do horário do show dando a única opção de abrir ou encerrar o evento. O prejuízo foi enorme", disse.

Ela acrescentou ainda: "A responsabilidade é da APDPE, que atrasou os shows durante todo o dia e quando tudo aconteceu, os organizadores que inclusive negociaram com a produção de Juan, já não estavam mais no evento e nem a direção de palco com quem também foi feita toda a logística e organização técnica pra o acontecimento do show. Abandonaram o evento e deixaram os técnicos do palco sozinhos."

O que diz a Parada da Diversidade

A reportagem entrou em contato com a comunicação da Parada da Diversidade de Pernambuco, mas até o momento não obteve retorno.