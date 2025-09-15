Cancelamento de show na Parada da Diversidade gera crítica de cantor: "Prejuízo foi enorme"
Segundo o recifense Juan Guiã, apresentação estava prevista para às 16h, mas foi impedida pela Polícia Militar após atrasos na organização
Clique aqui e escute a matéria
O cantor pernambucano Juan Guiã teve o show cancelado na 24ª Parada da Diversidade de Pernambuco, realizada no último domingo (14), no Parque Dona Lindu, Zona Sul do Recife.
Segundo o artista, a apresentação estava prevista para às 16h, mas, devido a atrasos na programação, os equipamentos só puderam ser montados às 16h45, restando apenas 15 minutos até o encerramento oficial da festa.
Com isso, a apresentação foi cancelada a pedido da Polícia Militar, que precisava finalizar o evento às 17h. O cantor e sua empresária, Regina Guimarães, criticaram a organização, sob responsabilidade da Associação da Parada da Diversidade de Pernambuco (APDPE).
Este ano, a Parada estreou um novo formato, sem passeata, apenas com apresentações musicais.
Críticas à organização e atrasos no evento
"Foi garantido para gente pela produção do evento, pela logística e pela técnica, que nosso show seria iniciado às 4 horas da tarde a todo custo", disse Juan, em vídeo.
De acordo com ele, a organização havia oferecido dois horários: 8h e 16h. "A gente fechou um show que seria de 40 minutos e teremos aí 20 minutos pra execução da parte técnica", explicou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O cantor contou ainda que tentou se comunicar com a produção desde as 15h. "Inicialmente ia atrasar 10 minutos. No final das contas, estavam dizendo que a gente ia começar só 16h30", relatou.
Juan destacou que o espetáculo envolvia mais de 18 profissionais, incluindo dançarinos prontos para entrar no palco. "Um trabalho que, para ser executado, é muito caro. Muito investimento de dinheiro, de tempo. Estou aqui hoje para falar não só sobre o que aconteceu comigo, mas porque isso representa o que vem acontecendo com tantos outros artistas".
O artista também tem sido crítico, nos últimos anos, da ausência de artistas LGBTQIAPN+ no palco principal da Parada.
Prejuízos para a equipe
A empresária e mãe do artista, Regina Guimarães, também apontou falhas na condução do evento por parte da APDPE. "Passaram semanas para divulgar o show de Juan como parte da programação, foram totalmente inflexíveis na negociação do horário do show dando a única opção de abrir ou encerrar o evento. O prejuízo foi enorme", disse.
Ela acrescentou ainda: "A responsabilidade é da APDPE, que atrasou os shows durante todo o dia e quando tudo aconteceu, os organizadores que inclusive negociaram com a produção de Juan, já não estavam mais no evento e nem a direção de palco com quem também foi feita toda a logística e organização técnica pra o acontecimento do show. Abandonaram o evento e deixaram os técnicos do palco sozinhos."
O que diz a Parada da Diversidade
A reportagem entrou em contato com a comunicação da Parada da Diversidade de Pernambuco, mas até o momento não obteve retorno.