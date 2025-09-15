fechar
Cultura | Notícia

Cancelamento de show na Parada da Diversidade gera crítica de cantor: "Prejuízo foi enorme"

Segundo o recifense Juan Guiã, apresentação estava prevista para às 16h, mas foi impedida pela Polícia Militar após atrasos na organização

Por Emannuel Bento Publicado em 15/09/2025 às 17:35
Juan Guiã se pronunciou após ter show na 24ª Parada da Diversidade de Pernambuco
Juan Guiã se pronunciou após ter show na 24ª Parada da Diversidade de Pernambuco - MORGANA NARJARA/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O cantor pernambucano Juan Guiã teve o show cancelado na 24ª Parada da Diversidade de Pernambuco, realizada no último domingo (14), no Parque Dona Lindu, Zona Sul do Recife.

Segundo o artista, a apresentação estava prevista para às 16h, mas, devido a atrasos na programação, os equipamentos só puderam ser montados às 16h45, restando apenas 15 minutos até o encerramento oficial da festa.

Com isso, a apresentação foi cancelada a pedido da Polícia Militar, que precisava finalizar o evento às 17h. O cantor e sua empresária, Regina Guimarães, criticaram a organização, sob responsabilidade da Associação da Parada da Diversidade de Pernambuco (APDPE).

Este ano, a Parada estreou um novo formato, sem passeata, apenas com apresentações musicais.

Críticas à organização e atrasos no evento

"Foi garantido para gente pela produção do evento, pela logística e pela técnica, que nosso show seria iniciado às 4 horas da tarde a todo custo", disse Juan, em vídeo.

De acordo com ele, a organização havia oferecido dois horários: 8h e 16h. "A gente fechou um show que seria de 40 minutos e teremos aí 20 minutos pra execução da parte técnica", explicou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O cantor contou ainda que tentou se comunicar com a produção desde as 15h. "Inicialmente ia atrasar 10 minutos. No final das contas, estavam dizendo que a gente ia começar só 16h30", relatou.

Juan destacou que o espetáculo envolvia mais de 18 profissionais, incluindo dançarinos prontos para entrar no palco. "Um trabalho que, para ser executado, é muito caro. Muito investimento de dinheiro, de tempo. Estou aqui hoje para falar não só sobre o que aconteceu comigo, mas porque isso representa o que vem acontecendo com tantos outros artistas".

O artista também tem sido crítico, nos últimos anos, da ausência de artistas LGBTQIAPN+ no palco principal da Parada.

Prejuízos para a equipe

A empresária e mãe do artista, Regina Guimarães, também apontou falhas na condução do evento por parte da APDPE. "Passaram semanas para divulgar o show de Juan como parte da programação, foram totalmente inflexíveis na negociação do horário do show dando a única opção de abrir ou encerrar o evento. O prejuízo foi enorme", disse.

Ela acrescentou ainda: "A responsabilidade é da APDPE, que atrasou os shows durante todo o dia e quando tudo aconteceu, os organizadores que inclusive negociaram com a produção de Juan, já não estavam mais no evento e nem a direção de palco com quem também foi feita toda a logística e organização técnica pra o acontecimento do show. Abandonaram o evento e deixaram os técnicos do palco sozinhos."

O que diz a Parada da Diversidade

A reportagem entrou em contato com a comunicação da Parada da Diversidade de Pernambuco, mas até o momento não obteve retorno.

 

Leia também

Emmy 2025: maior premiação de séries e programas de TV foi marcada por recorde e pioneirismo histórico; veja lista de ganhadores
PREMIAÇÃO

Emmy 2025: maior premiação de séries e programas de TV foi marcada por recorde e pioneirismo histórico; veja lista de ganhadores
'O Agente Secreto' é escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar
CINEMA

'O Agente Secreto' é escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar

Compartilhe

Tags