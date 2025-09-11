Festival Vozes da Independência estreia no Recife com shows e oficinas gratuitas
Evento acontece nesta sexta (12) e sábado (13) e reúne shows, oficinas e palestras gratuitas que celebram a música independente e a economia criativa
Clique aqui e escute a matéria
O Recife Antigo será palco da primeira edição do Festival Vozes da Independência nesta sexta-feira (12) e sábado (13), reunindo shows, oficinas e palestras gratuitas que celebram a música independente e a economia criativa.
A programação acontece no Forte do Brum e na Caixa Cultural Recife, que ficam localizados no Bairro do Recife.
O festival recebeu cerca de 100 inscrições de artistas e bandas de todo o estado de Pernambuco, e oito nomes foram selecionados para a fase final.
Eles se apresentarão ao vivo no Forte do Brum ao longo dos dois dias de evento: Edún Àrá Sangô (afro-brasileiro), Caetana (MPB, manguebeat, terreiro e pop), Nathália Tenório (MPB), Zambrotta (rock alternativo), Papôla (rock alternativo, pop rock e jazz fusion), LUA (pop), Dandara MC (hip hop) e Jambre (rock, latinidades e percussões afro-indígenas).
A abertura musical será comandada pela DJ b0neka.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O concurso do festival premiará os três melhores colocados: o primeiro lugar receberá R$ 5 mil, o segundo R$ 3 mil e o terceiro R$ 2 mil.
Além dos shows, a programação formativa ocorre na Caixa Cultural Recife, com oficinas, palestras e painéis sobre temas como direitos autorais, estratégias digitais, produção musical e economia criativa.
Cada atividade comporta até 60 pessoas, com inscrições gratuitas disponíveis no perfil oficial do festival no Instagram.
Programação detalhada:
Caixa Cultural Recife
Sexta-feira (12/09)
14h30 – Oficina: Direitos Autorais com Márcia Xavier (UBC)
16h00 – Palestra: Estratégias Digitais para Artistas Independentes com Lucas Calado (Cala Hits)
17h30 – Painel: A força da cena local para inspirar o global com Ana Garcia (Coquetel Molotov), Maria do Céu (Club Metrópole), Joyce Alane e UANA, mediação de Elza Medeiros (AMP)
Sábado (13/09)
10h00 – Workshop: Produção Cultural com Júlia Izidoro (Coquetel Molotov)
11h30 – Oficina: Produção Musical com Renato Aguiar
Forte do Brum
Sábado (13/09)
16h00 – Shows com DJ b0neka, Caetana, Zambrotta, Papôla, Edún Àrá Sangô, Nathália Tenório, LUA, Dandara MC e Jambre