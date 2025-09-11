fechar
Agenda | Notícia

Festival Vozes da Independência estreia no Recife com shows e oficinas gratuitas

Evento acontece nesta sexta (12) e sábado (13) e reúne shows, oficinas e palestras gratuitas que celebram a música independente e a economia criativa

Por Bruna Oliveira Publicado em 11/09/2025 às 15:53
Banda Jambre se apresenta no Forte do Brum durante Festival Vozes da Independência
Banda Jambre se apresenta no Forte do Brum durante Festival Vozes da Independência - Divulgação

O Recife Antigo será palco da primeira edição do Festival Vozes da Independência nesta sexta-feira (12) e sábado (13), reunindo shows, oficinas e palestras gratuitas que celebram a música independente e a economia criativa.

A programação acontece no Forte do Brum e na Caixa Cultural Recife, que ficam localizados no Bairro do Recife.

O festival recebeu cerca de 100 inscrições de artistas e bandas de todo o estado de Pernambuco, e oito nomes foram selecionados para a fase final.

Eles se apresentarão ao vivo no Forte do Brum ao longo dos dois dias de evento: Edún Àrá Sangô (afro-brasileiro), Caetana (MPB, manguebeat, terreiro e pop), Nathália Tenório (MPB), Zambrotta (rock alternativo), Papôla (rock alternativo, pop rock e jazz fusion), LUA (pop), Dandara MC (hip hop) e Jambre (rock, latinidades e percussões afro-indígenas).

A abertura musical será comandada pela DJ b0neka.

O concurso do festival premiará os três melhores colocados: o primeiro lugar receberá R$ 5 mil, o segundo R$ 3 mil e o terceiro R$ 2 mil.

Além dos shows, a programação formativa ocorre na Caixa Cultural Recife, com oficinas, palestras e painéis sobre temas como direitos autorais, estratégias digitais, produção musical e economia criativa.

Cada atividade comporta até 60 pessoas, com inscrições gratuitas disponíveis no perfil oficial do festival no Instagram.

Programação detalhada:

Caixa Cultural Recife

Sexta-feira (12/09)

14h30 – Oficina: Direitos Autorais com Márcia Xavier (UBC)

16h00 – Palestra: Estratégias Digitais para Artistas Independentes com Lucas Calado (Cala Hits)

17h30 – Painel: A força da cena local para inspirar o global com Ana Garcia (Coquetel Molotov), Maria do Céu (Club Metrópole), Joyce Alane e UANA, mediação de Elza Medeiros (AMP)

Sábado (13/09)

10h00 – Workshop: Produção Cultural com Júlia Izidoro (Coquetel Molotov)

11h30 – Oficina: Produção Musical com Renato Aguiar

Forte do Brum

Sábado (13/09)

16h00 – Shows com DJ b0neka, Caetana, Zambrotta, Papôla, Edún Àrá Sangô, Nathália Tenório, LUA, Dandara MC e Jambre

