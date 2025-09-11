Olinda recebe show de Mãeana neste fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As apresentações serão realizadas nesta sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14), na Casa Estação da Luz, no Sítio Histórico de Olinda

Fenômeno de público e crítica na cena contemporânea da música brasileira, Mãeana retorna a Pernambuco para um fim de semana de apresentações imperdíveis.

Entre sexta-feira (12) e domingo (14), a artista sobe ao palco da Casa Estação da Luz, no Sítio Histórico de Olinda, trazendo novamente o espetáculo “Maeana Canta JG”.

O repertório é um verdadeiro encontro de gerações: de um lado, os clássicos eternizados pelo mestre da Bossa Nova, João Gilberto; do outro, os sucessos recentes de João Gomes, fenômeno do Piseiro. Dessa mistura nasceu a “pisa nova”, expressão criada por Mãeana para definir o diálogo musical entre dois universos tão distintos, mas igualmente populares.

Essa é a terceira temporada consecutiva do show em Olinda, prova do carinho do público com a cantora. Tanto que os ingressos para os dias 12 e 13 já estão praticamente esgotados.

Nos intervalos, quem mantém o clima festivo é o DJ Incidental, comandando as picapes.

Antes de adotar o nome artístico que hoje estampa os palcos, Ana Claudia Lomelino foi vocalista da banda Tono entre 2009 e 2013, ao lado de Bem Gil, Bruno di Lullo e Rafael Rocha.

O grupo chegou a dividir momentos com Ney Matogrosso em apresentações especiais.

Desde 2015, a artista segue em carreira solo, e consolidou sua identidade como Mãeana, mesclando tradição, inovação e brasilidade.