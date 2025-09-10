fechar
Agenda | Notícia

Setembro na Oficina Francisco Brennand tem dia de gratuidade e programação especial

Ao longo do mês, museu-ateliê celebra o Dia do Oleiro (19/9), integra a Temporada França-Brasil 2025 com intercâmbio cultural inédito

Por Catêrine Costa Publicado em 10/09/2025 às 19:21
Oficina Francisco Brennand
Oficina Francisco Brennand - Divulgação

Setembro contará com uma programação ampla e diversa na Oficina Francisco Brennand, com destaque para a Primavera dos Museus e a estreia do projeto “Entre os Mares Eu Dancei” durante a Temporada França-Brasil 2025.

Atividades e Eventos

Visita Sensorial - Oficina de Argila

Quando: 06/09, das 14h às 16h30
Onde: Foyer da Oficina Francisco Brennand
Público-alvo: Crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes
Inscrição: Gratuita via link da bio do Instagram @oficinafranciscobrennand

Com apoio do Instituto Dimitri Andrade, a oficina propõe o uso da arte como recurso terapêutico, estimulando integração sensorial, habilidades motoras finas e expressão criativa.

Artes na Oficina – “O tempo e o sonho: quando a palavra modela o barro”

Quando: 13/09, das 14h às 16h30
Onde: Foyer da Oficina Francisco Brennand
Público-alvo: A partir de 16 anos
Inscrição: Gratuita via link da bio do Instagram

Caminhada sensível com Cecília Villanova, seguida de modelagem em argila inspirada nos textos dos painéis do museu-ateliê.

Visita à Olaria - Dia do Oleiro

Quando: 19/09, das 9h30 às 11h
Onde: Olaria da Oficina
Público-alvo: Classificação livre (limite de 15 pessoas)
Inscrição: Gratuita via Instagram

Homenagem aos profissionais da olaria com visita guiada por Aldair Barbosa e relatos de artistas como José Nilson, Raimundo Nonato e Aílton José.

Temporada França-Brasil 2025

Masterclass “Balança, mas não cai: conexão Caribe–Pernambuco”

Quando: 20 e 21/09, das 10h às 13h
Onde: Paço do Frevo (Sala Zenaide Bezerra)
Público-alvo: Profissionais e estudantes de dança e artes cênicas
Inscrição: Gratuita via Instagram

Com Lénablou (Guadalupe) e Maria Paula Costa Rêgo (Pernambuco), a atividade promove intercâmbio cultural entre danças tradicionais sob uma ótica contemporânea.

Conferência de Encerramento - “Entre os mares eu dancei”

Quando: 27/09, das 14h às 16h
Onde: Cineteatro Deborah Brennand
Público-alvo: Público geral e participantes da residência
Inscrição: Gratuita via Instagram

Apresentação dos resultados da pesquisa de Lénablou durante sua residência artística em Pernambuco.

Primavera dos Museus

De 22 a 28 de setembro, a Oficina participa da 19ª Primavera dos Museus, com o tema “Museus e Mudanças Climáticas”. A programação inclui visitas mediadas, trilhas ecológicas e atividades gratuitas.

Trilhas do Capibaribe

Quando: 27/09, das 9h às 12h
Onde: Oficina Francisco Brennand
Público-alvo: De 18 a 60 anos
Inscrição: Gratuita via Instagram

Em parceria com o Grupo Cultural Boi da Mata, a trilha promove a integração entre natureza e cultura popular no entorno do museu.

Dia de Gratuidade

Quando: 27/09, das 9h às 17h (última entrada às 16h)
Onde: Oficina Francisco Brennand

Entrada gratuita para todos os públicos como parte da Primavera dos Museus.

Sobre a Oficina Francisco Brennand

Instituto cultural sem fins lucrativos desde 2019, a Oficina Francisco Brennand preserva o legado do artista, promovendo práticas artísticas, educativas e culturais. Localizado na Mata da Várzea, Recife, o espaço abriga obras, jardins, ateliês, capela, café, loja e unidade de apoio na Casa Zero.

 

