Setembro na Oficina Francisco Brennand tem dia de gratuidade e programação especial

Setembro contará com uma programação ampla e diversa na Oficina Francisco Brennand, com destaque para a Primavera dos Museus e a estreia do projeto “Entre os Mares Eu Dancei” durante a Temporada França-Brasil 2025.

Atividades e Eventos

Visita Sensorial - Oficina de Argila Quando: 06/09, das 14h às 16h30

Onde: Foyer da Oficina Francisco Brennand

Público-alvo: Crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes

Inscrição: Gratuita via link da bio do Instagram @oficinafranciscobrennand Com apoio do Instituto Dimitri Andrade, a oficina propõe o uso da arte como recurso terapêutico, estimulando integração sensorial, habilidades motoras finas e expressão criativa.

Artes na Oficina – “O tempo e o sonho: quando a palavra modela o barro” Quando: 13/09, das 14h às 16h30

Onde: Foyer da Oficina Francisco Brennand

Público-alvo: A partir de 16 anos

Inscrição: Gratuita via link da bio do Instagram Caminhada sensível com Cecília Villanova, seguida de modelagem em argila inspirada nos textos dos painéis do museu-ateliê.