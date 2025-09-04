Centro Universitário promove serviços gratuitos de acolhimento psicossocial e jurídico no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento acontece na 9ª edição do Viva o Centro, que neste sábado homenageia os 150 anos do Mercado de São José, contando com exposições e cultura

O Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire), por meio da 9ª edição do Viva o Centro, participa, neste sábado (6), de atendimentos gratuitos e diversos serviços à população.

A ação é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio do programa Recentro e Secretaria de Turismo e Lazer, e acontece na Praça Dom Vital, no bairro de Santo Antônio, das 9h às 15h.

A instituição estará à frente de serviços como acolhimento psicossocial, atendendo demandas de assistência social, como encaminhamentos aos serviços públicos, dúvidas sobre documentação e CadÚnico, além de orientações em outras áreas da rede de assistência pública.

Também haverá suporte psicológico, com escuta qualificada e encaminhamento para a rede municipal de saúde.

Outro destaque será o atendimento jurídico gratuito, por meio da Casa de Justiça e Cidadania (CJC) da UniFafire, com orientações, encaminhamentos aos órgãos competentes e atuação jurídica nos casos cabíveis.

Para o coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão da UniFafire (Nupex), João Paulo Nogueira, a participação da instituição em uma ação como essa é estratégica e fundamental, pois materializa a missão de extensão universitária ao devolver à sociedade o conhecimento acadêmico na forma de acolhimento psicossocial e jurídico.

“Para além do cumprimento da nossa missão de responsabilidade social e fortalecimento da imagem como instituição comprometida com a cidadania, proporcionamos aos alunos uma formação prática diferenciada e desenvolvemos neles competências essenciais para o mercado de trabalho”, enumera Nogueira.

A programação do evento celebra os 150 anos do Mercado São José e conta ainda com ações de saúde, cidadania, lazer e cultura. Entre os serviços disponíveis ao público estão:

Mamografia;

Saúde bucal;

Testes rápidos de Hepatite, HIV e Sífilis;

Aferição de pressão;

Segunda via de registros civis;

Orientações de enfrentamento à violência contra a mulher;

Atividades esportivas;

Feira de artesanato com os comerciantes do mercado;

Exposição arqueológica do mercado organizada pela UFPE;

Shows musicais e atrações infantis.

Música e cultura

Às 15h, a Basílica da Penha recebe o projeto Música na Igreja, com a apresentação da Orquestra Rockfônica, dentro da programação da tradicional festa de Nossa Senhora da Penha.

“Essa é uma oportunidade de unir a valorização histórica e cultural do Centro do Recife à oferta de serviços que fazem diferença na vida da população”, destaca a chefe do Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça.

Na ocasião, além de um bolo cenográfico de 10kg representando o mais antigo mercado público em ferro do Brasil, inaugurado em setembro de 1875, terá atrações musicais com DJ Paty Alves, Bloco O Bonde e Carlinhos Monteverde.

Haverá uma solenidade de entrega pela vereadora Cida Pedrosa, da Placa de Patrimônio Cultural Imaterial ao Mercado e de certificados aos permissionários mais antigos do Mercado São José.

SERVIÇO:

Atendimento jurídico e psicossocial gratuitos da Casa da Justiça e Cidadania da UniFafire na 9ª edição do Viva o Centro Praça Dom Vital

Homenagem: 150 anos do Mercado São José

Data: Sábado (06/09)

Horário: 9h às 15h

Diversos serviços gratuitos para a população

Música na Igreja às 15h

Basílica da Penha, na Praça Dom Vital

