Amigas do Brega celebram trajetória com apresentações no fim de semana

Primeira parada do grupo Amigas do Brega é nesta sexta-feira (5) no Boteco do Barra. Programa vai ao ar às 13h15 na TV Jornal/SBT

O brega vai dominar o Boteco do Barra desta sexta-feira (5): o quadro do programa Turma do Barra recebe o grupo Amigas do Brega, com os "hinos" que estão na ponta da língua dos pernambucanos. E é claro que o clima fica ainda mais especial com os petiscos da Natto.

O Turma do Barra vai ao ar às 13h15 na TV Jornal. A programação pode ser acompanhada na emissora, no canal do Youtube e no site da TV Jornal. Quem não conseguiu acompanhar ao vivo ou quer reassisitir pode conferir o programa na íntegra no Youtube.

Amigas do Brega

Grupo Amigas do Brega se apresenta no Boteco do Barra - Paloma Xavier/SJCC

Fundado há 25 anos, o grupo Amigas do Brega costuma brincar por ter passado pelas fases analógica e digital, adaptando-se e criando tendências. Atualmente, o grupo é formado por Pallas Pinho, Elisa Mell, Mariana Assis e Madonna Becker.

A agenda do fim de semana das Amigas do Brega tem início nesta sexta-feira (5) no Boteco do Barra e se estende até o domingo (7), com uma apresentação no Festival Pernambuco Meu País em Caruaru. O grupo se apresenta no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga no especial "Meu Coração é Brega" e convida a cantora Andrea Carla, o cantor Walter de Afogados e a Banda Lapada.

As cantoras relembram a participação no Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) na Noite do Brega em 2019. "Foi uma noite dedicada ao brega, com portões fechados porque deu 30 mil pessoas. A Fundarpe [Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco] entendeu a força de uma noite dedicada ao gênero. Foi aí que a política começou a notar a gente, percebeu a força e a importância do movimento do brega", conta Pallas.

Um dos destaques na apresentação de Amigas do Brega são as músicas em inglês. "Eu gosto de música internacional desde que eu sou pequenininha. Então, pensamos em incluir uma música internacional no repertório de um DVD de brega. Subir no palco e cantar 'Without you' de Mariah Carey é um marco na minha carreira também", destaca Mariana.

Eliza Mell também já esteve sob os holofotes por causa do meme "tem gogó, querida?". No vídeo, a cantora diz: "Vamos fazer o seguinte. Gogó! Tem gogó, querida? Então, eu não preciso estar discutindo. No dia que você puder conversar comigo sobre uma clave de sol, uma clave de fá, uma clave de dó, cantar em vários idiomas, em qualquer tom, aí você vem falar comigo. Mas, por enquanto, que não tem gogó, não precisa nem olhar para mim. Ok?". O conteúdo viralizou nas redes sociais e foi, inclusive, regravado pela cantora Ivete Sangalo.