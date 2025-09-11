Religião, poesia e cultura marcam a 15ª Bienal do Livro de Pernambuco
Evento celebra 30 anos reunindo editoras evangélicas, católicas e espíritas, e é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.
Clique aqui e escute a matéria
A espiritualidade e a crença religiosa são aspectos centrais para grande parte da população brasileira. Em sintonia com essa realidade, a XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco abre espaço para editoras ligadas a diferentes tradições religiosas, reunindo evangélicos, católicos e espíritas em um mesmo ambiente de celebração literária.
O evento acontece entre os dias 3 e 12 de outubro de 2025, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, e terá como tema “30 anos em estado de poesia”.
Pluralidade religiosa no evento
Para Guilherme Robalinho, um dos organizadores da Bienal, a participação de editoras religiosas fortalece a essência democrática e plural do evento.
“Trata-se de um segmento em constante ascensão no mercado editorial, que merece e conquista cada vez mais relevância. Ignorar essa força e representatividade seria incoerente com os princípios da Bienal”, destacou.
Segmento evangélico
A Casa Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD) levará lançamentos e promoções ao público. Segundo William Ferreira, gerente da filial no Recife, a missão da editora vai além do pentecostalismo: “Nosso objetivo é levar Deus a uma sociedade ansiosa e depressiva, oferecendo obras confiáveis para edificação espiritual”.
A Bereia, ligada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco (IEADPE), também estará presente. Criada em 2012, a editora já consolidou sua atuação no segmento cristão, acompanhando a força da denominação, que conta com cerca de 3.500 templos em todo o estado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Já a Vélos é responsável pelo fenômeno editorial “Café com Deus Pai”, de Junior Rostirola. O livro ultrapassou o sucesso literário, originando um podcast que soma mais de 169 milhões de reproduções no Spotify e chegou ao Top 10 mundial em 2024, consolidando-se como movimento cultural que atravessa gerações.
Segmento católico
A Editora Paulus apresentará um catálogo diversificado, que vai de teologia e filosofia até literatura infantil e espiritualidade. Criada pelos padres paulinos, a editora busca dialogar com estudantes, pesquisadores e leitores em busca de formação espiritual e cultural.
A tradicional Editora Vozes, fundada há mais de 120 anos pelos franciscanos em Petrópolis (RJ), também marcará presença. Apesar da forte ligação com a Igreja Católica, a Vozes se tornou referência em filosofia, psicologia, educação e ciências sociais, além de espiritualidade. Na Bienal, o público terá acesso a clássicos e lançamentos que dialogam com diferentes áreas do conhecimento.
Segmento espírita
A Ediluz Editora/Clube do Livro Espírita participa pela décima vez da Bienal. Reconhecida pelo acervo abrangente, destina grande parte da renda obtida a projetos socioambientais no Recife e no Sertão.
No estande, o público encontrará lançamentos, best-sellers, sessões de autógrafos com autores brasileiros e portugueses, além de contação de histórias inclusivas, também em Libras.
A Ediluz atrai leitores espíritas, de outras religiões e até não religiosos, com obras que dialogam com espiritualidade, saúde mental, educação e reflexões sobre propósito da vida, reencarnação e continuidade da existência.
Reconhecimento cultural
A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco foi oficialmente declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Recife pela Lei Ordinária nº 158/2025, de autoria da vereadora Cida Pedrosa (PCdoB). A sanção ocorreu em 29 de agosto, em ato com o prefeito João Campos (PSB), o coordenador-geral Rogério Robalinho, a secretária de Educação Cecília Cruz e a própria vereadora.
Realizada com incentivo da Lei Rouanet, a Bienal conta com patrocínios da Petrobras (premium), Banco do Nordeste do Brasil e Itaú Unibanco. A organização é da Cia de Eventos, Ideação e Vox Produções, com apoio do Sesc, Sebrae, Prefeitura do Recife, Governo de Pernambuco, Sudene e Odilo.
Programação oficial
A programação completa está em atualização e pode ser acessada pelo site oficial da Bienal de Pernambuco.